慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

▲看屋示意照，非指當事人。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

國稅局指出，根據《遺產及贈與稅法》第5條第1款規定，在請求權時效內「無償免除或承擔債務」，就會被視為贈與，依法應課徵贈與稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以實際案例為例，一位慈祥的張爸爸（化名）看到兒子小張（化名）在2024年（民國113年）1月買下1間房子，向銀行貸款1000萬元。不料小張後來失業，無法繳房貸，張爸爸心疼兒子，自行解掉名下800萬元的定存，幫小張清償房貸，結果因未依法申報，被查到後被遭國稅局追繳贈與稅，金額高達55.6萬元！

高雄國稅局說明，張爸爸在2025年（民國114年）無償幫兒子還款800萬元，屬於對小張的「贈與行為」，因金額超出當年度244萬元的免稅額，依法應課贈與稅。由於他未在贈與日（也就是代償貸款日）的次日起30日內辦理申報，因此被通知限期補報，同時補繳稅額55.6萬元（以800萬減去免稅額244萬後乘以10%稅率計算）。由於張爸爸坦然面對直接補齊稅金，未進一步遭受罰鍰。

國稅局強調，無償替他人清償債務，本質上就是讓對方獲得財產利益，與一般財產贈與沒有差別。就算當事人並無「贈與」的主觀共識，這類情形依法仍會「以贈與論」處理。倘若查獲未申報，稽徵機關會先發通知要求當事人於10日內補申報，若屆期未辦，除了要補繳稅金，還可能面臨裁罰。