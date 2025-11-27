ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

▲▼股市,股價,股票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲iPhone 17系列熱銷帶動供應鏈關注，台積電、鴻海與大立光等台廠受惠，日本影像與感測零件需求也因Pro系列大幅升級而同步成長。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

蘋果最新推出的iPhone 17系列自上市以來，在全球多地掀起換機潮，預購量明顯優於前代，並帶動台日供應鏈熱度升溫。外媒指出，今年iPhone 17在部分市場的交貨等待時間較去年增加約13%，顯示消費者對升級規格具高度興趣。Deepwater資產管理公司共同創辦人孟斯特（Gene Munster）表示，交貨時間拉長往往意味產品周期動能強勁，但仍需觀察後續正式銷售表現。

台股部分，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等主要合作夥伴受惠題材而受到市場關注；而在影像、感測器與被動元件等關鍵領域，日本企業的角色同樣吃重。iPhone 17 Pro與Pro Max的影像系統升級幅度大，包括48MP Fusion Camera、tetraprism光學變焦與更大感光元件，使相關零組件需求同步增加。

Sony仍掌握全球CMOS感測器領先地位；Murata（村田製作所）因MLCC需求攀升而啟動印度Chennai 產線；TDK在微型電感與電池材料供應上持續擴產；Renesas與Kyocera則分別在電源管理與封裝技術領域扮演關鍵角色。市場反映新品拉貨動能，多檔日本供應鏈個股近期股價走強，並成第四季日股的重要推力。

法人指出，在全球智慧型手機整體成長趨緩的背景下，iPhone 17的亮眼銷售重新點燃投資人對科技產業的信心，資金也因此流入日本科技製造與零組件族群。此外，日圓疲軟提升日本出口產品競爭力，對依賴海外市場的電子業者形成利多，使日本科技股能見度持續提升。

在投資布局方面，涵蓋多元日本大型企業的ETF亦受到市場關注。其中，「復華日本龍頭ETF（00949）」因約兩成成分股屬於蘋果官方供應鏈，包括影像感測器、被動元件與電池材料等關鍵零組件大廠，成為觀察iPhone 17供應鏈題材時的熱門選項。法人分析，透過00949，投資人可同時掌握日本科技供應鏈受惠趨勢，也能參與日本市場長期產業升級的投資機會。不過ETF表現仍受市場波動、成分股營運與產業景氣影響，投資前需審慎評估風險。

法人補充，蘋果即將公布的財報將更清楚揭示iPhone 17的實際銷售成果，未來包括影像升級需求、零組件出貨量、全球景氣與匯率走勢，仍將是影響台日供應鏈與相關投資商品的重要變數。

關鍵字： 006450095500949日股ETF蘋概股日股

