港務公司打造淨零永續生態港群　不是口號而是一份承諾與態度

▲港務公司獲得2025 TCSA台灣企業永續獎，董事長周永暉與永續長張紋英、永續辦公室賴瀅竹管理師合影。（圖／港務公司提供）

張佩芬／專題報導

台灣港務公司為實踐永續，秉持「低碳、共榮、韌性」為永續發展願景，持續推動減碳行動、智慧港口及生態保育作為，展現企業落實ESG的深厚實力，憑藉具體成效與透明揭露，昨(26)日榮獲2025 TCSA台灣企業永續獎「永續報告書獎-金獎」及「永續單項績效獎-透明誠信領袖獎」，倍受外界肯定，彰顯港務公司以行動實踐永續、以成果回應社會期待的決心，公司高階指出，對公司來說，永續，不是一個口號，而是一份承諾與態度。

港務公司今年透過自身多項具體減碳措施與生態保育作為雙軌並進，更號召港區航商業者簽署淨零減碳合作備忘錄，及響應政府復育政策與玉山國家公園管理處簽訂「玉山步道認養契約」，保護步道環境清潔與安全，串聯成強大的環境與生態保護網，將永續從理念化為行動，攜手所有利害關係人，邁向淨零未來。

推動節能與資源循環，打造綠色場域

在港區營運中，場站設施與作業活動是減碳與節能的重點。港務公司114年度持續推動多項「綠色場域」措施，從裝卸機具到能源使用，逐步打造智慧、低碳的作業環境。

l、裝卸機具電動化：為降低傳統柴油機具帶來的污染排放，港務公司自113年起推動裝卸機具電動化獎勵，114年持續執行，鼓勵港區業者採用電動或油電混合式橋式起重機、跨載機、貨櫃堆高機與解櫃車等設備，並補助相關充電基礎設施，以減少作業碳足跡。

2、旅客橋全面電氣化：目前國際商港9座郵輪旅客橋(基隆港4座、台中港2座、高雄港3座)均已完成電氣化，提供旅客更安全、便捷的通關服務，同時減少傳統柴油動力設備所造成的污染。

3、港區燈具汰換為LED：考量節能與環保，港務公司逐步將港區高壓鈉燈全面更換為LED燈具，113年度已汰換1,750盞燈，114年持續推動，預估每年可減少超過1,800公噸CO2e，並降低有害物質排放。

4、自動化門哨管制系統：全台港群已全面導入AI車牌辨識技術，將車輛進出港等待時間由4分鐘縮短至10秒，大幅提升作業效率與交通安全。此舉不僅改善通行體驗，更有效減少車輛怠速排放，每年約可減少2,871公噸碳排，相當於11座大安森林公園的年吸碳量。

5、能源管理與再生能源設施：港務公司建置智慧能源電表與水表，有效監測管控能源使用情形，港區鼓勵業者於倉庫與辦公樓設置太陽能發電，至113年底累計容量達104,106瓩，減碳效益約56,428公噸CO2e。港務公司亦在安平港、高雄港旅運中心與高雄港第七貨櫃中心設置太陽能與儲能設備，其中第七貨櫃中心具備7,000KW發電及2MW儲能，提升再生能源使用率與電力韌性。

6、節水措施：為減少自來水使用量，港務公司蒐集地表逕流水、泉水與再生水，供港區作業清洗與抑塵使用，113年度共使用再生水45.6萬公噸，減碳效益達71.2公噸CO2e，確保水資源循環利用。

7、循環經濟推廣：港務公司全面導入剩餘土石方管理、再生粒料與轉爐石應用等措施，將廢棄資源再利用於港區造地與鋪面改善。113年度處理土方逾45萬立方公尺，高雄港鋪面工程則使用焚化再生粒料339噸，並與中鋼合作推動轉爐石填築，落實資源循環與誠信治理。

8、空氣品質維護區：7個國際商港自108年起已配合地方政府設立「空氣品質維護區」，限制大型柴油車輛進入，顯著改善港區PM2.5、SO₂ 及NOx等污染物濃度，為港區營運注入更潔淨的環境品質。

▲左圖高雄港旅運中心的儲能系統(2MW)；右圖港區自動化門哨管制系統。（圖／港務公司提供）

力行綠色辦公日常

轄下七大國際商港皆依循ISO 14064-1國際標準進行溫室氣體盤查，並透過第三方查證確保公正性。114年更同步導入《溫室氣體盤查議定書》（GHG Protocol），並延伸至布袋港與澎湖港等兩個代管港口，精準掌握碳排來源與熱點，制定推行有效減碳措施，全面推動低碳轉型。

除了落實溫室氣體盤查，港務公司從日常辦公細節著手，全面響應「綠色辦公行動」，並簽署綠色辦公宣言，從節能減碳、減少紙張與一次性產品使用、綠色採購到淨灘植樹活動，讓每個小小改變都成為永續的起點。

港務公司逐年推動公務車電動化，並積極建置充電樁已超過100槍，今年公務車電動化比例已達47%，接近半數，目標119年前完成高階主管專車全面電動化，124年全數公務車汰換為電動車。另配合政府政策以採購力量鼓勵打造綠色供應鏈，落實「綠色採購」政策於辦公日常營運中，113年指定採購項目達成率 100%，並透過節能診斷汰換老舊設備，導入高效空調與感應式照明，強化日常節能成效。

港務公司相信，從辦公日常開始改變，不僅能形塑員工的低碳意識，更能凝聚企業文化與力量，讓港務公司營運的每個工作日，都是地球愛護日。

▲港務公司綠色辦公行動。（圖／港務公司提供）

從船舶減速到能源轉型

當船速降低至12節以下時，能有效避免撞擊海中生物，保護海域生物，並使船舶排煙對陸上的影響降至最低，因此港務公司持續宣導船舶進出港時將船速降低至12節以下，113年港區範圍內(3-5浬)達成總艘次超過6萬艘次、港區範圍外至20浬達成總艘次近3萬艘次；合計減少104,078公噸CO2e、約當430座大安森林公園年吸碳量。以大安森林公園面積25.8公頃及林相密集度估計，每年最高吸碳量242公噸/座。

同時，積極鼓勵航商業者使用岸電設施，港務公司所轄7個國際商港及委託代管的2個國內商港(布袋港、澎湖港)已建置219座低壓岸電及11座高壓岸電，港務公司自有港勤船舶於港區內備勤時100%使用低壓岸電，並持續推動航商使用，113年航商船舶使用高壓岸電共計88艘次，減少近4,000公噸CO2e。

▲高雄港岸電設施作業情形。（圖／港務公司提供）

呼朋引伴齊心淨零：簽署淨零宣言(MOU)

今年9月世貿一館舉行的「啟航淨零論壇」上，在交通部陳世凱部長見證下，由港務公司王錦榮總經理代表公司，與10家港區航商業者共同簽署「啟航淨零」MOU 宣言，承諾攜手邁向淨零減碳目標。

此次簽署象徵港務公司與港區業者共同實踐環境永續的里程碑。港務公司未來將持續以「以大帶小」的策略，引領航商與貨櫃集散站等港埠業者參與減碳行動，共同落實港區低碳轉型。

▲「啟航淨零」MOU宣言簽署活動，港務公司與業者共同邁向永續港口目標，左6交通部長陳世凱，左7港務公司總經理王錦。（圖／港務公司提供）

集結多元力量守護海陸域生態

因應氣候變遷挑戰，除積極減碳之外，生物多樣性亦面臨考驗與生存危機，為此，港務公司長期深耕生態保育，持續以多元方式守護港區綠地與生物多樣性，除透過定期監測方式如高雄南星野鳥保留區野鳥生態調查、安平港紅樹林監測等，主動響應政府及公民營團體復育行動，展現港務公司響應（SDG14）保育海洋生態與SDG15陸域生態保護之決心與行動力。

港務公司鼓勵以科學方法進行生態復育，使適宜的魚苗物種能夠被放流至適合的海域，自113年起連續兩年與農業部水產試驗所澎湖海洋生物中心保育放流合作對象-觀音山中華大悲法藏佛教會，攜手依循農業部漁業署海域放流法令規範，將經過檢驗合格且符合環境需求的魚苗累計8萬3千尾放流至大海，確保生物多樣性與生態平衡，在對的地點，釋放對的魚苗，並於事後監測魚苗生存狀況，希望藉此拋磚引玉，使更多企業投入海洋復育行列，不僅有效增加我國海洋生物資源，更有助於擴大放流的種類與數量，進而達成政府與港務公司推動生態永續的目標。

陸域部分，港務公司已持續多年於港區土地種植樹木，植栽面積迄今已達800公頃，可防風、綠美化及增添鳥類與陸域生物棲息地並完成港區植栽管理資料庫，具備碳匯計算功能，期以系統化管理大片綠地植栽碳匯，估算每年減少至少7,900公噸CO2e，不僅強化港區生態韌性，也為永續發展提供數據支持。

另外，台灣狐蝠是野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要棲息地為花蓮港旁的美崙溪畔、北濱公園及瓊崖海棠綠色隧道等處，港務公司特在鄰近其棲息地的花蓮港北側(七星潭南側)之奇萊鼻景觀間約0.63公頃廊帶劃設狐蝠復育區，廣植狐蝠取食、停棲之樹種，包含大葉山欖、瓊崖海棠、稜果榕、菲島福木、欖仁樹等。

除了港區內的生態管理，港務公司也將保育理念延伸至山林。112至113年間，港務公司與玉山國家公園管理處簽訂「玉山步道認養契約」，協助沿線設施巡檢與清理，支援垃圾清運與環境美化，並協助維護遊客動線，以確保登山安全。這份跨域合作更於114年10月3日獲得肯定，在內政部國家公園署舉辦的「Team國家公園－守護生態寶庫 共創永續藍圖」成果發表會上，榮獲「多元夥伴獎」，成為企業參與守護生態的最佳典範。

▲左圖港務公司生態保育放流活動；右圖為瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠。（圖／港務公司提供）

港務公司相信，企業的責任不僅在於經營，更在於守護我們的環境。一個人走得快，一群人可以走得久，未來，港務公司將持續攜手各界夥伴，共同推動減碳、強化生物多樣性保育，並深化環境永續作為，讓港口成為人與自然和諧共生的重要據點，也成為台灣邁向2050淨零轉型的示範力量。