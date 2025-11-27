ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

港務公司打造淨零永續生態港群　不是口號而是一份承諾與態度

▲港務公司獲得2025 TCSA台灣企業永續獎，董事長周永暉與永續長張紋英、永續辦公室賴瀅竹管理師合影。（圖／港務公司提供）

張佩芬／專題報導

台灣港務公司為實踐永續，秉持「低碳、共榮、韌性」為永續發展願景，持續推動減碳行動、智慧港口及生態保育作為，展現企業落實ESG的深厚實力，憑藉具體成效與透明揭露，昨(26)日榮獲2025 TCSA台灣企業永續獎「永續報告書獎-金獎」及「永續單項績效獎-透明誠信領袖獎」，倍受外界肯定，彰顯港務公司以行動實踐永續、以成果回應社會期待的決心，公司高階指出，對公司來說，永續，不是一個口號，而是一份承諾與態度。

港務公司今年透過自身多項具體減碳措施與生態保育作為雙軌並進，更號召港區航商業者簽署淨零減碳合作備忘錄，及響應政府復育政策與玉山國家公園管理處簽訂「玉山步道認養契約」，保護步道環境清潔與安全，串聯成強大的環境與生態保護網，將永續從理念化為行動，攜手所有利害關係人，邁向淨零未來。

推動節能與資源循環，打造綠色場域

在港區營運中，場站設施與作業活動是減碳與節能的重點。港務公司114年度持續推動多項「綠色場域」措施，從裝卸機具到能源使用，逐步打造智慧、低碳的作業環境。

l、裝卸機具電動化：為降低傳統柴油機具帶來的污染排放，港務公司自113年起推動裝卸機具電動化獎勵，114年持續執行，鼓勵港區業者採用電動或油電混合式橋式起重機、跨載機、貨櫃堆高機與解櫃車等設備，並補助相關充電基礎設施，以減少作業碳足跡。

2、旅客橋全面電氣化：目前國際商港9座郵輪旅客橋(基隆港4座、台中港2座、高雄港3座)均已完成電氣化，提供旅客更安全、便捷的通關服務，同時減少傳統柴油動力設備所造成的污染。

3、港區燈具汰換為LED：考量節能與環保，港務公司逐步將港區高壓鈉燈全面更換為LED燈具，113年度已汰換1,750盞燈，114年持續推動，預估每年可減少超過1,800公噸CO2e，並降低有害物質排放。

4、自動化門哨管制系統：全台港群已全面導入AI車牌辨識技術，將車輛進出港等待時間由4分鐘縮短至10秒，大幅提升作業效率與交通安全。此舉不僅改善通行體驗，更有效減少車輛怠速排放，每年約可減少2,871公噸碳排，相當於11座大安森林公園的年吸碳量。

5、能源管理與再生能源設施：港務公司建置智慧能源電表與水表，有效監測管控能源使用情形，港區鼓勵業者於倉庫與辦公樓設置太陽能發電，至113年底累計容量達104,106瓩，減碳效益約56,428公噸CO2e。港務公司亦在安平港、高雄港旅運中心與高雄港第七貨櫃中心設置太陽能與儲能設備，其中第七貨櫃中心具備7,000KW發電及2MW儲能，提升再生能源使用率與電力韌性。

6、節水措施：為減少自來水使用量，港務公司蒐集地表逕流水、泉水與再生水，供港區作業清洗與抑塵使用，113年度共使用再生水45.6萬公噸，減碳效益達71.2公噸CO2e，確保水資源循環利用。

7、循環經濟推廣：港務公司全面導入剩餘土石方管理、再生粒料與轉爐石應用等措施，將廢棄資源再利用於港區造地與鋪面改善。113年度處理土方逾45萬立方公尺，高雄港鋪面工程則使用焚化再生粒料339噸，並與中鋼合作推動轉爐石填築，落實資源循環與誠信治理。

8、空氣品質維護區：7個國際商港自108年起已配合地方政府設立「空氣品質維護區」，限制大型柴油車輛進入，顯著改善港區PM2.5、SO₂ 及NOx等污染物濃度，為港區營運注入更潔淨的環境品質。

▲左圖高雄港旅運中心的儲能系統；右圖港區自動化門哨管制系統。（圖／港務公司提供）

力行綠色辦公日常

轄下七大國際商港皆依循ISO 14064-1國際標準進行溫室氣體盤查，並透過第三方查證確保公正性。114年更同步導入《溫室氣體盤查議定書》（GHG Protocol），並延伸至布袋港與澎湖港等兩個代管港口，精準掌握碳排來源與熱點，制定推行有效減碳措施，全面推動低碳轉型。

除了落實溫室氣體盤查，港務公司從日常辦公細節著手，全面響應「綠色辦公行動」，並簽署綠色辦公宣言，從節能減碳、減少紙張與一次性產品使用、綠色採購到淨灘植樹活動，讓每個小小改變都成為永續的起點。

港務公司逐年推動公務車電動化，並積極建置充電樁已超過100槍，今年公務車電動化比例已達47%，接近半數，目標119年前完成高階主管專車全面電動化，124年全數公務車汰換為電動車。另配合政府政策以採購力量鼓勵打造綠色供應鏈，落實「綠色採購」政策於辦公日常營運中，113年指定採購項目達成率 100%，並透過節能診斷汰換老舊設備，導入高效空調與感應式照明，強化日常節能成效。

港務公司相信，從辦公日常開始改變，不僅能形塑員工的低碳意識，更能凝聚企業文化與力量，讓港務公司營運的每個工作日，都是地球愛護日。

▲港務公司綠色辦公行動。（圖／港務公司提供）

從船舶減速到能源轉型

當船速降低至12節以下時，能有效避免撞擊海中生物，保護海域生物，並使船舶排煙對陸上的影響降至最低，因此港務公司持續宣導船舶進出港時將船速降低至12節以下，113年港區範圍內(3-5浬)達成總艘次超過6萬艘次、港區範圍外至20浬達成總艘次近3萬艘次；合計減少104,078公噸CO2e、約當430座大安森林公園年吸碳量。以大安森林公園面積25.8公頃及林相密集度估計，每年最高吸碳量242公噸/座。

同時，積極鼓勵航商業者使用岸電設施，港務公司所轄7個國際商港及委託代管的2個國內商港(布袋港、澎湖港)已建置219座低壓岸電及11座高壓岸電，港務公司自有港勤船舶於港區內備勤時100%使用低壓岸電，並持續推動航商使用，113年航商船舶使用高壓岸電共計88艘次，減少近4,000公噸CO2e。

▲高雄港岸電設施作業情形。（圖／港務公司提供）

呼朋引伴齊心淨零：簽署淨零宣言(MOU)

今年9月世貿一館舉行的「啟航淨零論壇」上，在交通部陳世凱部長見證下，由港務公司王錦榮總經理代表公司，與10家港區航商業者共同簽署「啟航淨零」MOU 宣言，承諾攜手邁向淨零減碳目標。

此次簽署象徵港務公司與港區業者共同實踐環境永續的里程碑。港務公司未來將持續以「以大帶小」的策略，引領航商與貨櫃集散站等港埠業者參與減碳行動，共同落實港區低碳轉型。

▲「啟航淨零」MOU宣言簽署活動，港務公司與業者共同邁向永續港口目標，左6交通部長陳世凱，左7港務公司總經理王錦。（圖／港務公司提供）

集結多元力量守護海陸域生態

因應氣候變遷挑戰，除積極減碳之外，生物多樣性亦面臨考驗與生存危機，為此，港務公司長期深耕生態保育，持續以多元方式守護港區綠地與生物多樣性，除透過定期監測方式如高雄南星野鳥保留區野鳥生態調查、安平港紅樹林監測等，主動響應政府及公民營團體復育行動，展現港務公司響應（SDG14）保育海洋生態與SDG15陸域生態保護之決心與行動力。

港務公司鼓勵以科學方法進行生態復育，使適宜的魚苗物種能夠被放流至適合的海域，自113年起連續兩年與農業部水產試驗所澎湖海洋生物中心保育放流合作對象-觀音山中華大悲法藏佛教會，攜手依循農業部漁業署海域放流法令規範，將經過檢驗合格且符合環境需求的魚苗累計8萬3千尾放流至大海，確保生物多樣性與生態平衡，在對的地點，釋放對的魚苗，並於事後監測魚苗生存狀況，希望藉此拋磚引玉，使更多企業投入海洋復育行列，不僅有效增加我國海洋生物資源，更有助於擴大放流的種類與數量，進而達成政府與港務公司推動生態永續的目標。

陸域部分，港務公司已持續多年於港區土地種植樹木，植栽面積迄今已達800公頃，可防風、綠美化及增添鳥類與陸域生物棲息地並完成港區植栽管理資料庫，具備碳匯計算功能，期以系統化管理大片綠地植栽碳匯，估算每年減少至少7,900公噸CO2e，不僅強化港區生態韌性，也為永續發展提供數據支持。

另外，台灣狐蝠是野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要棲息地為花蓮港旁的美崙溪畔、北濱公園及瓊崖海棠綠色隧道等處，港務公司特在鄰近其棲息地的花蓮港北側(七星潭南側)之奇萊鼻景觀間約0.63公頃廊帶劃設狐蝠復育區，廣植狐蝠取食、停棲之樹種，包含大葉山欖、瓊崖海棠、稜果榕、菲島福木、欖仁樹等。

除了港區內的生態管理，港務公司也將保育理念延伸至山林。112至113年間，港務公司與玉山國家公園管理處簽訂「玉山步道認養契約」，協助沿線設施巡檢與清理，支援垃圾清運與環境美化，並協助維護遊客動線，以確保登山安全。這份跨域合作更於114年10月3日獲得肯定，在內政部國家公園署舉辦的「Team國家公園－守護生態寶庫 共創永續藍圖」成果發表會上，榮獲「多元夥伴獎」，成為企業參與守護生態的最佳典範。

▲左圖港務公司生態保育放流活動；右圖為瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠。（圖／港務公司提供）

港務公司相信，企業的責任不僅在於經營，更在於守護我們的環境。一個人走得快，一群人可以走得久，未來，港務公司將持續攜手各界夥伴，共同推動減碳、強化生物多樣性保育，並深化環境永續作為，讓港口成為人與自然和諧共生的重要據點，也成為台灣邁向2050淨零轉型的示範力量。

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

快訊／台積電漲15元至1455　台股開盤大漲逾200點

快訊／台積電漲15元至1455　台股開盤大漲逾200點

美股26日在感恩節假期前夕以全面收漲作收，台股今（27日）上漲107.70點、27517.24點開出，漲勢持續，上漲207點來到27617點。

2025-11-27 09:05
日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

蘋果最新推出的iPhone 17系列自上市以來，在全球多地掀起換機潮，預購量明顯優於前代，並帶動台日供應鏈熱度升溫。外媒指出，今年iPhone 17在部分市場的交貨等待時間較去年增加約13%，顯示消費者對升級規格具高度興趣。

2025-11-27 08:30
00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

規模快速膨脹的復華台灣科技優息ETF（00929），自11月21日起啟動指數編製規則更新，引發市場高度關注。專家指出，本次調整的重點包括成分股數量、產業範圍及定審機制全面優化，目的是因應基金規模從上市後一路飆升，原本僅挑選40檔股票的架構已不敷使用。

2025-11-27 08:20
俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

美國總統力推俄烏簽屬和平協議，但是散裝船公司高階認為，目前看來還是問題重重，俄羅斯遭歐盟凍結的資金是否能用作烏克蘭重建經費？美國是不是真想分一半凍結資金？10年5240億美元重建經費從哪來等等，估計都是不容易解決的問題，不過就散裝船運來說，沒有重建商機，明年整體情勢估計還是會優於今年。

2025-11-27 07:05
捷創科技預計12月下旬上櫃　董座看好今年營收有望創新高

捷創科技預計12月下旬上櫃　董座看好今年營收有望創新高

半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技（7810）將於11月27日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬上櫃，董事長林益民今日也表示，由於半導體設備工程服務需求續強，在工程服務和維修收入，以及第四季在自有產品業績助攻下，今年全年營收有望創新高。

2025-11-26 20:52
中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期深耕中小企業，榮獲金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行，由行政院院長卓榮泰授獎，中國信託銀行總經理楊銘祥代表領獎。中信銀行自2014年至2025年間，持續提供中小企業資金來源，以行動與專業陪伴中小企業成長，值得一提的是，中信銀行今年對中小企業放款較前一年新增新臺幣645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家企業客戶布局，本次獲績優銀行

2025-11-26 18:30
兆豐金深耕企業永續創新猷　獲TCSA肯定

兆豐金深耕企業永續創新猷　獲TCSA肯定

兆豐金控深耕企業永續，連續3年榮獲TCSA台灣企業永續獎並首次躋進「永續綜合績效獎-台灣前十大永續典範企業」，亦連續4年獲選「永續報告書獎-白金級」，今（26）日由總經理張傳章代表出席頒獎典禮。

2025-11-26 18:28
談羅唯仁洩密　國發會葉俊顯：台積電在美國提告有難度

談羅唯仁洩密　國發會葉俊顯：台積電在美國提告有難度

台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾，台積電昨天傍晚正式提告。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯今天表示，基於公司治理原則，台積電本來就該告，但不擔心技術外洩，好比鼎泰豐師傅另起爐灶，口味也會有差。

2025-11-26 18:25
規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

配合MSCI在11月將進行季度調整，規模高達4387億元國泰永續高股息（00878）完成換股作業，此次成分股3進3出，增加京元電（2449）、臻鼎-KY（4958）與鈊象（3293），剔除微星（2357）萬海（2615）、大聯大（3702）。

2025-11-26 17:46
外資大買台股124億！南亞科買超居冠　力積電遭拋售

外資大買台股124億！南亞科買超居冠　力積電遭拋售

台股今（26日）在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股帶動下大漲497點，外資熱錢回流，今買超124.23億元，而南亞科（2408）則成為最大贏家，買超居冠，至於賣超首位也是記憶體相關概念股的力積電（6770）。

2025-11-26 17:40

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

Google挑戰輝達　1公司反成最大贏家

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

00929受益人數全級距回溫

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

長榮航空永續獲肯定　獲頒七項企業永續大獎及 IATA永續採購認證

首創將統計學結合半導體　旺宏董座吳敏求獲頒「企業永續傑出人物」　　

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

