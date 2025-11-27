俄烏和平協議問題重重　明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

▲自備吊桿的超輕便與輕便型船，估計是最適合彎靠烏克蘭的船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統力推俄烏簽屬和平協議，但是散裝船公司高階認為，目前看來還是問題重重，俄羅斯遭歐盟凍結的資金是否能用作烏克蘭重建經費？美國是不是真想分一半凍結資金？10年5240億美元重建經費從哪來等等，估計都是不容易解決的問題，不過就散裝船運來說，沒有重建商機，明年整體情勢估計還是會優於今年。

歐洲財政吃緊，歐盟凍結的俄羅斯資產，被提出應該動用或作為賠償金，但反對者也提出警告，恐怕涉及違法並會動搖金融穩定。俄方也一再表明，不論以任何方式動用該國被凍結的資產，俄方都會採取報復措施。

另稍早傳出俄羅斯將被歸還在全球被凍結的3000億歐元資產中的大約三分之二的資金，剩餘的1000億歐元將用於在烏克蘭境內進行重建計畫，美國將從這些項目中獲得一半利潤的訊息是否屬實，也有待觀察。

歐盟凍結的俄羅斯資產，總金額估計約2430億美元，多數是由俄羅斯中央銀行購買的歐洲債券，並存放於總部在比利時的「歐洲清算銀行」，而比利時官方非常反對沒收這筆資產，認為將造成可怕的系統性衝擊，範圍遍及整個歐洲金融市場，也將重創歐元的信用；歐洲央行也擔憂會造成歐元貶值，影響歐元區經濟穩定。

國內散裝船公司高階認為，烏克蘭重建資金來源是一大問題，重建商機基本上是會掌握在歐美國家手上，不能預想會帶來多大重建商機，但只要展開重建，就會增加國際貿易量，也會優先用到散裝船，亞洲船公司會有機會參與運務，至於明年是否真能實現，一旦實現能為市場帶來多少貨量，都還是未知數。