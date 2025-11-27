▲主動ETF神打架，五大天王天后激戰，誰與爭鋒！

文／基金醫生馮志源

今年是國內主動式ETF元年，台股主動式ETF戰場競爭尤其激烈，已掛牌上市交易的5檔分別由野村、統一、群益、安聯等四家投信發行，緊接著年底前還將有復華、台新、第一金等投信首度加入戰場，台股主動ETF可謂盛況空間，不過除了投信品牌之外，最讓基金醫生津津樂道的是主動式ETF基金經理人的各顯神通！尤其是00980A、00981A以及即將掛牌的00991A的天王天后之爭！

今年5月開始由野村、統一、群益 3 家投信打頭陣，陸續發行台股主動式ETF，雖然 00980A、00981A、00982A 等3 檔台股主動式ETF上市之初遭逢川普關稅危機，但台股旋即展開報復性反彈，多檔主動式ETF績效表現不俗，投資人開始注意到主動式ETF主動選股的優勢，投資熱度逐月攀高，根據統計，自5月以來截至10月底止，主動式台股ETF受益人與規模都呈現「月月高」，受益人數從一開始的6,422人增加到38.4萬人，成長率高達近60倍之多，規模更是從13.79億元暴增到723.7億元，成長率高達51倍以上，隨著第二波募集熱潮即將展開，今年全年9檔台股主動ETF將為國內ETF市場增添逾千億元活水。

▲資料統計期間：今年5⽉至10⽉底。資料整理：基金醫生 馮志源

主動式ETF市場目前已進入百家爭鳴的春秋戰國時代，投資人不再只看追蹤指數的被動績效，而是將目光轉向了這場戰役的核心—基金經理人的選股功力。基金醫生從操盤績效、選股邏輯以及過往戰績等三大面向，為投資人進行一場深度的經理人對決分析。

截至今年11月21日為止，若以「成立以來績效」比較，00981A主動統一台股增長是目前的「績效王」，成立以來短短不到半年的時間，就以高達48.1%的驚人績效勇奪王位，一舉擊潰傳統市值型與高股息被動式ETF。

基金醫生留意到，為了打響統一投信金牌團隊的招牌，公司特別指派現任統一奔騰基金經理人-「陳釧瑤」來擔任00981A經理人，她同時也是目前台股主動式ETF中唯一的女性基金經理人，可謂「巾幗不讓鬚眉」，00981A訴求的選股策略是以「大型、創新、成長」為投資核心，她於2022年3月1日正式接掌管理「統一奔騰基金」，截至今年11月21日止，在操作「統一奔騰基金」長達的44個月期間，他創造了145.10% 的驚人報酬，而同期大盤僅上漲53.20%，這意味著他具備極強的創造超額報酬（Alpha）能力，在今年AI的科技成長浪潮中，精準抓住了飆股。

緊追在後的是00980A主動野村台灣優選，是由經理人游景德操盤，成立半年多以來也以40.5%報酬率表現亮眼，野村向來就以「量化因子模型」結合「質化分析」著稱，00980A主要以量化及人工優化選股，聚焦台灣科技與AI相關產業，游景德雖以新人之姿首度操盤，在選股也是十分犀利，後勁十足！ 至於同為群益馬拉松基金及00982A主動群益台灣強棒的經理人-陳沅易，在接管群益馬拉松基金期間操作績效略為落後大盤表現，不過00982A主要訴求量化質化選股，聚焦中小型成長股，多元產業配置，成立以來亦有34.2%的不俗表現。

▲資料整理：基金醫生馮志源。

最後值得關注的，有可能是未來的潛在霸主 ，扮演最強挑戰者的00991A-主動復華未來50經理人-「呂宏宇」，00991A預計12月才會成立上市，目前雖然還沒有參考績效，但呂宏宇目前就是復華投信招牌台股基金-「復華復華基金」的基金經理人，他在操作「復華復華基金」的29個月內，繳出了104.20%的傲人成績，不僅大幅領先同期台股大盤的64.10%，而且若以經理人操作期間「年化報酬率」來看，也以33.58%領先統一投信的陳釧瑤和群益投信的陳沅易。

▲資料整理：基金醫生馮志源。

復華投信向來即以主動選股聞名，00991A 是以發掘下一個「未來的台灣 50 」為宗旨，以主動策略突破市值選股限制，打造新台灣50強，透過雙軌篩選，先從市值前50大企業汰弱留強優化配置，再從市值前51～150大企業中挑出有望躍升未來前50強的潛力黑馬，提前卡位台股未來之星起漲契機，積極參與成長衝刺階段，呂宏宇的操盤風格原本就偏向「具增強潛力」的攻擊型策略，若能複製過往戰績，00991A極有可能在明年對00981A發起強力挑戰！不想追高，想在募集期或上市初期就進行卡位的投資人不妨可以留意這檔標的，這場「仙拼仙」的高手對決值得投資人高度期待！

▲資料來源：各投信，理柏，截至2025/11/21止。

▲資料來源：各投信，理柏，截至2025/11/21止。

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。以上圖表運用NotebookLM產製。