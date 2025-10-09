台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）攻高到1455元新高，帶動今（9）日台股創下27463點新高，而5檔台股主動型ETF有3檔也在今日盤中創下新高，分別主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A），其他兩檔主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）則是在10月7日股價創下新高。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳樂觀看待AI模型推升運算需求，激勵台積電ADR、台股表現，指數突破27000點之後，今日來到27400點新高關卡，主動式台股ETF也水漲船高，盤點5檔台股主動ETF，今日有3檔股價創下新高，00982A來到13.49元，00984A來到10.68元，00985A則是則是來到11.99元。

其餘兩檔00980A、00981A則是在10月7日創下新高，股價高點分別14.1元、14.31元。

00984A經理人施政廷表示，進入第四季，AI絕對是第四季最重要的投資主軸，且為三到五年結構性成長趨勢，尤其是伺服器供應鏈，出貨量呈現爆炸性成長；根據預估2025全年約2.5萬台，2026年預估將達到5-7萬台，增添長期潛在成長動能。

施政廷表示，晶圓代工相關供應鏈，同樣受惠AI對於先進製程需求大幅提升，因符合高階GPU的Good Die (裸晶粒)僅約20-30%，每次線寬微縮都有望帶來約兩至三成單價漲幅而深具成長潛力；其他長期受惠的還包括：電源相關因技術升級有望帶來單瓦售價(ASP)暴增、散熱相關族群，以及高階PCB高階多層板等。

不過，施政廷也點出，雖然AI很熱，但傳統消費性電子也不能忽視，尤其第四季有一些正面訊號，像是價值低波動與基本面上修的消費性電子或許有機會表現；此次蘋果新機備貨量上看1億台，值得關注。考量蘋果供應鏈評價已相對合理，第四季如果銷售超預期，相關族群有望享有「成長」「價值」的雙重優勢。

在非電族群部分，施政廷表示，2026世足賽題材提前布局很多投資人可能沒注意到，2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥舉辦，這是個值得注意的題材，相關傳產有機會雨露均霑；金融股在第四季扮演也有望扮演「穩定器」角色。