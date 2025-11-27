ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不列顛船東互保協會亞洲年會　宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

▲Britannia P&I協會代表與台灣與會代表合影，前排左五Britannia CEO Andrew Culter、左二保達公司總經理羅百合。（圖／保達提供）

▲Britannia P&I協會代表與台灣與會代表合影，前排左五Britannia CEO Andrew Cutler、左二保達公司總經理羅百合。（圖／保達提供）

記者張佩芬／台北報導

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。

Britannia去年有退給會員12%保費，今年保費調幅為7.5%，由於今年海上保賠理賠額創10年新高，全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)在9月下旬發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，預測明年市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IG旗下共有12家保賠協會，Britannia也是其中之一，今年因國際大理賠案多，能退的保費沒去年高，但幸好保費拿去投資的項目有8%的回報，還能退費(分紅)給會員。

▲Andrew Culter(左二)帶領資深團隊主持問答環節。（圖／保達提供）

▲Andrew Cutler(左二)帶領資深團隊主持問答環節。（圖／保達提供）

與會人士指出，今日論壇上有討論到，近年P&I花費最多的是發生事故的船舶殘骸處理，因為科技的發達與各國環保要求提高，P&I花最多前在處理殘骸，不是像過去那樣花錢在清理油污。

今日會議Britannia倫敦總部CEO Andrew Cutler率協會高階主持會議與論壇，其駐台專屬聯絡員保達管理顧問公司總經理羅百合與台灣十多家會員公司高階與專案人員與會。

Britannia的Deputy CEO Mike Hall、CFO Richard Heppell、CUO Simon Williams、Deputy CUO Helen Todd、Director Ella Hagell、Divisional Director Jacob Damgaard及Judy Binnendijk等，共同主持此次論壇。

協辦單位Britannia香港分公司由CEO David Cave與Divisional Director Wing Wai率隊與會，並與亞洲各地分公司、聯絡員(local correspondents)及會員船公司代表一同參與交流。

台灣航運業者方面，包括陽明、萬海、中鋼運通、台航、四維、信友、德秀、台塑海運、達和、協榮、藍海、新健、中租迪和等多家貨櫃與散裝航運公司之高階代表、中級主管與專案人員均出席會議。

羅百合表示，延續去年於台北舉行的亞洲年會，今年移師香港舉辦，使台灣航運界得以再次與英國總部及全球合作夥伴面對面深入交流。

本次論壇主題涵蓋Britannia的治理革新規劃、年度財務成果與來年市場展望、全球再保市場變化、永續經營方向推動、貨損與人身傷害案件處理，以及損害防阻措施等多項重點議題。並回顧協會自1855年成立以來，與會員攜手面對全球航運界各式挑戰、持續堅韌成長至今且懷抱積極信心迎接共好共榮願景。

惟論壇期間香港發生重大火災傷亡事故，Britannia與所有與會者對此同感傷痛，並向不幸罹難者及家屬致以悼念與慰問，亦祝願傷者早日康復。與會代表一致表示，期盼透過此次交流，進一步提升業界對航運安全的重視，共同打造更安全的航行環境。

關鍵字： 不列顛船東互保協會今年退6.5%保費明年保費漲5%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看醫生症候群】爸爸抱娃看診...寶寶滿臉擔憂爆哭QQ

推薦閱讀

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

輝達創辦人黃仁勳今（27日）再度快閃來台，據了解目的是私人行程探訪朋友，但仍被民眾目擊中午在花娘小館與員工餐敘，之後更來到四平商圈知名蜜餞店採買，隨後前往大直訪友後回到文華東方飯店下榻處。

2025-11-27 17:32
英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

2025-11-27 09:29
原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

2025-11-27 11:24
Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

2025-11-27 10:36
鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

2025-11-27 10:42
軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

2025-11-27 10:31
不列顛船東互保協會亞洲年會　宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

不列顛船東互保協會亞洲年會　宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。

2025-11-27 22:16
罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

股海翻車罕見紀錄！證交所今（27）日公告上市公司個股違約交割情形，記憶體南亞科（2408）在相隔不到72小時第2度遭到通報，違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。

2025-11-27 21:31
「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試　其餘浮航項目將於近期完成

「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試　其餘浮航項目將於近期完成

台灣國際造船公司(2208) 依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，宣布已於今(27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。

2025-11-27 20:05
國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

2025-11-27 19:11

讀者迴響

熱門新聞

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

Google挑戰輝達　1公司反成最大贏家

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

00929配息三升+指數優化　專家：穩了

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

00929受益人數全級距回溫

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366