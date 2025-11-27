不列顛船東互保協會亞洲年會　宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

▲Britannia P&I協會代表與台灣與會代表合影，前排左五Britannia CEO Andrew Cutler、左二保達公司總經理羅百合。（圖／保達提供）

記者張佩芬／台北報導

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。

Britannia去年有退給會員12%保費，今年保費調幅為7.5%，由於今年海上保賠理賠額創10年新高，全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)在9月下旬發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，預測明年市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

IG旗下共有12家保賠協會，Britannia也是其中之一，今年因國際大理賠案多，能退的保費沒去年高，但幸好保費拿去投資的項目有8%的回報，還能退費(分紅)給會員。

▲Andrew Cutler(左二)帶領資深團隊主持問答環節。（圖／保達提供）

與會人士指出，今日論壇上有討論到，近年P&I花費最多的是發生事故的船舶殘骸處理，因為科技的發達與各國環保要求提高，P&I花最多前在處理殘骸，不是像過去那樣花錢在清理油污。

今日會議Britannia倫敦總部CEO Andrew Cutler率協會高階主持會議與論壇，其駐台專屬聯絡員保達管理顧問公司總經理羅百合與台灣十多家會員公司高階與專案人員與會。

Britannia的Deputy CEO Mike Hall、CFO Richard Heppell、CUO Simon Williams、Deputy CUO Helen Todd、Director Ella Hagell、Divisional Director Jacob Damgaard及Judy Binnendijk等，共同主持此次論壇。

協辦單位Britannia香港分公司由CEO David Cave與Divisional Director Wing Wai率隊與會，並與亞洲各地分公司、聯絡員(local correspondents)及會員船公司代表一同參與交流。

台灣航運業者方面，包括陽明、萬海、中鋼運通、台航、四維、信友、德秀、台塑海運、達和、協榮、藍海、新健、中租迪和等多家貨櫃與散裝航運公司之高階代表、中級主管與專案人員均出席會議。

羅百合表示，延續去年於台北舉行的亞洲年會，今年移師香港舉辦，使台灣航運界得以再次與英國總部及全球合作夥伴面對面深入交流。

本次論壇主題涵蓋Britannia的治理革新規劃、年度財務成果與來年市場展望、全球再保市場變化、永續經營方向推動、貨損與人身傷害案件處理，以及損害防阻措施等多項重點議題。並回顧協會自1855年成立以來，與會員攜手面對全球航運界各式挑戰、持續堅韌成長至今且懷抱積極信心迎接共好共榮願景。

惟論壇期間香港發生重大火災傷亡事故，Britannia與所有與會者對此同感傷痛，並向不幸罹難者及家屬致以悼念與慰問，亦祝願傷者早日康復。與會代表一致表示，期盼透過此次交流，進一步提升業界對航運安全的重視，共同打造更安全的航行環境。