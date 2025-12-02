快訊／台股收盤大漲221.74點　台積電漲20元至1430

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲221.74點，以27564.27點作收，漲幅0.81％，成交量4696.71億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲207.82點開出，指數開高走高，盤中最高達27741.89點，最低27477.1點，終場收在27564.27點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1430元，漲幅1.42％；鴻海（2317）維持平盤至222元；聯發科（2454）下跌30元至1415元；廣達（2382）上漲1.5元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至181.5元。

今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.65元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲1.5元，漲幅10％；晶睿（3454）上漲8.5元，漲幅9.99％；光麗-KY（6431）上漲2.2元，漲幅9.95％；中台（6923）上漲10元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為楠梓電（2316）下跌11.5元，跌幅9.5％；瀚宇博（5469）下跌10.5元，跌幅9.42％；康控-KY（4943）下跌1.25元，跌幅8.14％；台勝科（3532）下跌5.5元，跌幅5.47％；東訊（2321）下跌0.9元，跌幅5.01％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉祥全（2491） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％ 晟鈦（3229） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 晶睿（3454） 93.6 ▲8.5 ▲9.99％ 光麗-KY（6431） 24.3 ▲2.2 ▲9.95％ 中台（6923） 110.5 ▲10.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 楠梓電（2316） 109.5 ▼11.5 ▼9.5％ 瀚宇博（5469） 101.0 ▼10.5 ▼9.42％ 康控-KY（4943） 14.1 ▼1.25 ▼8.14％ 台勝科（3532） 95.0 ▼5.5 ▼5.47％ 東訊（2321） 17.05 ▼0.9 ▼5.01％

資料來源：證交所