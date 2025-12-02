快訊／台股收盤大漲221.74點　台積電漲20元至1430

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲221.74點，以27564.27點作收，漲幅0.81％，成交量4696.71億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲207.82點開出，指數開高走高，盤中最高達27741.89點，最低27477.1點，終場收在27564.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1430元，漲幅1.42％；鴻海（2317）維持平盤至222元；聯發科（2454）下跌30元至1415元；廣達（2382）上漲1.5元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至181.5元。
今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.65元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲1.5元，漲幅10％；晶睿（3454）上漲8.5元，漲幅9.99％；光麗-KY（6431）上漲2.2元，漲幅9.95％；中台（6923）上漲10元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為楠梓電（2316）下跌11.5元，跌幅9.5％；瀚宇博（5469）下跌10.5元，跌幅9.42％；康控-KY（4943）下跌1.25元，跌幅8.14％；台勝科（3532）下跌5.5元，跌幅5.47％；東訊（2321）下跌0.9元，跌幅5.01％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉祥全（2491）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|晟鈦（3229）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|晶睿（3454）
|93.6
|▲8.5
|▲9.99％
|光麗-KY（6431）
|24.3
|▲2.2
|▲9.95％
|中台（6923）
|110.5
|▲10.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|楠梓電（2316）
|109.5
|▼11.5
|▼9.5％
|瀚宇博（5469）
|101.0
|▼10.5
|▼9.42％
|康控-KY（4943）
|14.1
|▼1.25
|▼8.14％
|台勝科（3532）
|95.0
|▼5.5
|▼5.47％
|東訊（2321）
|17.05
|▼0.9
|▼5.01％
資料來源：證交所
