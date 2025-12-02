借30萬被追債43萬！融資租賃亂象橫行　金管會急喊「快來申訴」

▲金管會。（圖／資料照）

13家租賃業於開始2025年9月15日納管《金融消費者保護法》（金保法），但高利貸的亂象仍無法遏止，有民眾向立委爆料「借30萬元、還43萬元」；對此，金管會銀行局副局長王允中表示，民眾對於租賃業融資業以及相關代辦業費率、利率有疑義，可向金融消費評議中心申訴，若違反可處30～1000萬元罰鍰。

向立委爆料民眾說，突發醫療支出急需一筆周轉金，由於信用紀錄不足、被銀行拒絕，轉而尋求網路上宣稱「免擔保、免抵押、快速審核」的融資公司，本以為借30萬元可以度過難關，因為一開始就被扣掉5000元設定費、5%內扣手續費，以及高達20%的代辦費，真正拿到的金額卻不到25萬元。

但到了還款時，被要求「每期還7,260元、共60期」，總還款額高達43萬5600元，換算利率竟高達36.3%，這等於變相高利貸。

金管會已將中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）及日盛台駿（6958）共4家上市集團旗下共13家融資租賃公司已經納入金保法範圍，王允中說，這13家業者與其有關代辦業者都受金保法規範，在9月15日之後，民眾跟租賃業或是委外代辦公司，所發生手續費率、利率爭議案件均可向金融消費評議中心申訴。

王允中指出，金管會針對租賃公司進行三階段納管，由於租賃業並不像銀行向大眾吸收存款，因此用金保法即可以有效管理，無須立專法。

