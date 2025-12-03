王永慶「海外遺產」再興訟！　王文祥有關鍵證詞

▲美國JM Eagle董事長王文祥在美打官司，想取得海外信託的管理權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

沉寂已久的台塑王家爭產官司，這次由台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，不同於大哥王文洋爭取分配海外遺產，王文祥提出修改海外信託基金管理權，從原本只有王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等4人管理，改為家族17位成員都能參與。

「我不是為了錢，也不想拆散這些信託，只是想確保父親（王永慶）與叔父（王永在）的真正意願。」友人對本刊透露王文祥的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王文祥11月在美國哥倫比亞特區高等法院提出「更正之訴」，要求法院修改信託，讓王家二代的兄弟姊妹們，都能參與海外信託基金的管理，因為他認為，這些信託的目的，是要做慈善、家族團結、企業更好，但目前都不太順利。

台塑集團今年8月剛由創辦人王永在的兒子王文淵，將負責經營權的「行政中心」總裁之位交給專業經理人、南亞董事長吳嘉昭，但王文淵仍與其弟王文潮，以及王永慶三房的王瑞華、王瑞瑜，負責所有權的「管理中心」，其實就是經營權和所有權分治。

但最近王文淵、王文潮陸續退出第一線操作的大眾視野，王瑞華也很少對外發言，讓同樣身為「王家人」的王文祥很想再度進入團隊班子，像是美國New Mighty信託的基金，持有台塑美國88％的股權，如果可以管理基金，就有機會掌握台塑美國公司的主導權。

據了解，王文祥這次向美國法院提出「更正之訴」，是因為先前王文洋的海外爭產官司、其中百慕達最高法院於2022年6月的判決書，裡面證詞曾提到，「四位信託管理人只是暫時性安排，其他家族成員最終都能參與其中。」所以他想藉此機會，以信託管理人的權責，重新回到台塑集團。

不過台塑集團表示，此為家族事務，集團不發表意見。



更多鏡週刊報導

台塑爭產新訴訟1／台塑海外信託基金判決書獨家曝光 暗藏王永慶兄弟憂慮與各房關係

台塑爭產新訴訟2／產業遇逆風集團罕見虧損 王文祥4封信已讀不回成訴訟導火線