台積電跌5元至1445　台股開低翻紅漲71點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（4日）以27773.42點開出，指數下跌19.62點，跌幅0.07％。隨後上漲71.24點至27864.78點，指數在平盤震盪。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1445元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲3元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲0.5元來到293元；長榮（2603）上漲0.5元至183元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲408.44點或0.86％，收在47882.9點；標準普爾500指數上漲20.35點或0.3％，收6849.72點；那斯達克指數上漲40.42點或0.17％，收在23454.09點；費城半導體指數上漲131.04點或1.83％，收7280.51點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47882.9
|▲408.44
|▲0.86%
|S&P500
|6849.72
|▲20.35
|▲0.3%
|NASDAQ
|23454.09
|▲40.42
|▲0.17%
|費城半導體指數
|7280.51
|▲131.04
|▲1.83%
資料來源：證交所
讀者迴響