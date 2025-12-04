台積電跌5元至1445　台股開低翻紅漲71點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（4日）以27773.42點開出，指數下跌19.62點，跌幅0.07％。隨後上漲71.24點至27864.78點，指數在平盤震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1445元，跌幅0.34％；鴻海（2317）上漲3元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲0.5元來到293元；長榮（2603）上漲0.5元至183元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲408.44點或0.86％，收在47882.9點；標準普爾500指數上漲20.35點或0.3％，收6849.72點；那斯達克指數上漲40.42點或0.17％，收在23454.09點；費城半導體指數上漲131.04點或1.83％，收7280.51點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47882.9 ▲408.44 ▲0.86% S&P500 6849.72 ▲20.35 ▲0.3% NASDAQ 23454.09 ▲40.42 ▲0.17% 費城半導體指數 7280.51 ▲131.04 ▲1.83%

資料來源：證交所