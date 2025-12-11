社群討論度爆表！賺第一桶金　拚成長比拚配息更有機會！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

【摩根投信行銷資訊】

2025年台股與美股在AI熱潮的引領下，指數頻創新高，小資族參與熱度持續升溫，ETF交易持續火熱。然在美股與台股頻創新高下，最近網路上高度討論的議題，就是訴求「高配息」ETF績效表現大幅落後給「高成長」的ETF。這情況不僅再次衝擊投資人的認知，也讓訴求成長的ETF再度重回討論焦點。

根據投信投顧公會統計，在規模前五大台股ETF中，訴求高股息的ETF有三檔，市值型的ETF有二檔，顯示即使過去三年來台股指數頻創新高，但ETF投資人偏好的，依舊是訴求高配息的商品。(資料來源:投信投顧公會，2025.10.31.)

收益的前提是資產淨值要增長
歲末年終，投資人更關注ETF的績效。但兩相對比後發現，訴求高配息的商品，其績效並沒想像中那麼強，而訴求市值型的商品，其表現反而還大幅超出原本的預期；這也讓投資人開始重新思考，未來在投資上該如何兼具配息與成長。

摩根資產管理認為，存股族追求的目標本來就是收益，特別是對高資產族群、或一些正在準備退休、且重視穩定現金流的人來說，配息的重要性當然是優於一切。不過魚與熊掌難以兼顧，過度偏重高配息的結果，反而可能會錯失企業成長所帶來的資本利得。因此對存股族來說，最佳的配置策略，應是在持有訴求配息的ETF之餘，再額外搭配成長型ETF，才能在收益之外追求淨值的成長。

用定期定額布局成長型的ETF
摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）(以下簡稱00989A) 的基金經理人蓋欣聖表示，僅追求配息，雖然可以獲得現金流去支應日常的生活開銷，然過度偏向高配息的結果，可能會難以實現個人或家庭資產大幅增值的機會。

尤其是對小資族或年輕族群來說，應該透過拉長投資期間的方式去創造複利效果，因此投資核心應往成長型的商品靠攏才較為妥當。例如同樣都是領股息，與其追求把配息金額匯到銀行帳戶，不如將股息金額滾入原本的股票再投資，這樣才有機會加速資產累積，並創造超額報酬。

00989A基金經理人蓋欣聖補充說明，相較於配息率，企業的獲利能力才是支撐基金淨值持續成長及配息的前提。可見追求股息與追求成長，兩者其實並不相互違背。

美國科技主動式ETF　在台股之外捕捉全球創新紅利
00989A基金經理人蓋欣聖表示，對年輕族群來說，要創造第一桶金，就得靠適當的策略與足夠的時間，兩者缺一不可。在策略部分，除了手上既有的台灣高股息ETF之外，也要同時布局成長型的ETF，除了台灣之外，也應該把投資眼光放遠到美國，這樣對於追求資產增值才會相對有利；特別是在AI狂潮下，美國科技股的影響力無遠弗屆，半導體、雲端運算、AI應用等領域持續成長，吸引全球資金持續湧入。台灣雖然已是AI硬體供應鏈的一環，但在硬體之外，更多AI的商業開發與軟體應用，像是旅遊娛樂、媒體廣告、商務支付等多數商機反而是集中在美國；所以除了追求台股的股息收益，投資人也可以額外追求美國科技的高成長。(見下圖)

台股,美股,AI,第一桶金,配息,ETF,投信投顧,投資,摩根投信（圖／業者提供）

▲布局AI狂潮下的七大成長領域，資料來源：摩根資產管理，2025.11.30.

蓋欣聖補充，在這趨勢下，投資人可透過主動式ETF布局成長型的標的，例如00989A這一檔ETF就是摩根投信在台灣推出的第一檔主動式ETF，聚焦美國科技股，鎖定獲利成長強勁的科技企業，大中小型的科技相關企業全都包括在投資組合內，替投資人捕捉全球科技的創新紅利與增長商機。

蓋欣聖提醒，投資不應單一追求高股息或短期績效，所以除了適當的策略，投資人更需要足夠的時間，才有機會創造超額報酬以實現資產增值。用「定期定額」的方式布局美國科技基金或ETF，投資人既可參與科技成長的紅利，同時也能降低市場的波動風險，增加賺到第一桶金的機會。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。
摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)

