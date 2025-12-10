5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

▲中租總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中租-KY（5871）於今（10）日公告自結業績，其中今年前11月賺180.8億元，年減14%，為2020年以來，5年最低數字、每股稅後純益（EPS）來到10.23元，仍維持1個股本以上水準。

依據中租公告，11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，惟當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升。

中租同步公告自結獲利，11月單月自結合併稅後純益14.4億元，年增5%，每股稅後純益(EPS)為0.84元，當月整體預期信用減損損失金額較前月略增，主要係新增業績增加；累計前11月合併稅後純益為180.8億元，年減14%，EPS為10.23元，已賺逾一個股本，分營運地區別來看，以東協地區累計獲利成長48%較為顯著。

自2020年至今，中租前11月稅後純益如下：

2025年前11月稅後純益180.8億元/EPS 10.23元

2024年前11月稅後純益211.4億元/EPS 12.45元

2023年前11月稅後純益232.04億元/EPS 14.02元

2022年前11月稅後純益253.6億元/EPS 16元

2021年前11月稅後純益199.18億元/EPS 13.61元

2020年前11月稅後純益154億元/EPS 11.13元

