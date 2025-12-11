ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

一表看13家金控前11月賺進5604億元　國泰金居單月獲利王

▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲國泰金11月單月稅後獲利居13家金控之首。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控11月獲利全數出爐，合計單月賺進590.88億元，累計前11月已賺進5604.92億元，若不考慮新光金的話，年增率1.54%，11月單月獲利以國泰金（2882）146.2億元表現最佳，富邦金累計前11月稅後淨利1207億元、每股稅後盈餘（EPS）8.35元稱霸。

▲▼13家金控獲利。（圖／記者巫彩蓮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月聯準會降息機率回升，全球金融市場穩定，有利於國泰金、富邦金旗下壽險實現投資收益，兩家公司11月獲利均突破百億元，前者單月稅後淨利146.2 億元，後者以118.7億元緊追在後，而中信金（2891）單月獲利以70億元排名第三，而國泰金、富邦金兩家金控前11月獲利順利突破千億元。

台新新光金因持有新壽「零息可贖回金融債券」重新進行續後衡量，採取保守的利率模型，於11月底更正 9、10 月合併自結損益，11月自結稅後淨利為 52 億元，累計前11月稅後淨利為339億元，EPS 1.79 元。

台新新光金旗下主力獲利引擎台新銀11月稅後淨利19.1億元，前11月稅後純益達195.9億元，較去年同期增加17%，持續創史上同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

台新人壽方面，11月稅後淨利6.9億元，主因投資收益表現佳挹注單月獲利；前11月稅後淨利30.5億元，獲利成長主因6月金管會保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並因增提外匯價格變動準備金26億元而略為抵銷。

新壽11月稅後淨利15.4億元，7月24～11月30日累計稅後淨利44.6億元，受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

除了台新新光金前11月獲利超越300億元，元大金（2885）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等三家前11月獲利亦超越300億元大關；凱基金（2883）、第一金（2892）、永豐金（2890）等三家則是突破200億元，值得注意的是，中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金（2880）及合庫金（5880）前11月獲利已經超越去年全年。
 

關鍵字： 金控獲利國泰金富邦金降息利多壽險收益

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

推薦閱讀

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

證交所於今（10）公布加權股價指數成分股台積電（2330）、迅得（6438）兩檔除息交易，其中台積電每股配息5元，發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

2025-12-10 17:25
台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 11 月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，為史上第3高，惟較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。

2025-12-10 13:36
富邦金前11月稅後淨利1207億年減14%　每股賺 8.35元

富邦金前11月稅後淨利1207億年減14%　每股賺 8.35元

富邦金（2881）公布11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元，累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，比去年同期衰退14.18%，每股稅後盈餘(EPS)為8.35元。

2025-12-10 16:31
5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

中租-KY（5871）於今（10）日公告11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，惟當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升。

2025-12-10 16:00
主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

2025-12-10 13:12
記憶體千金股群聯11月營收開獎　月減0.2%、年增逾6成

記憶體千金股群聯11月營收開獎　月減0.2%、年增逾6成

記憶體大廠群聯電子 (8299) 今日公佈2025年11月營運結果，合併營收為新台幣70.22億元，月減0.2%，但年成長達62%，為歷史同期新高。年度累計至11月份營收達新台幣639.52億元，年成長18%，刷新歷史同期新高。

2025-12-10 17:40
定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

2025-12-10 12:41
一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

2025-12-10 00:05
國泰金前11月稅後淨利突破千億　EPS 7.15元

國泰金前11月稅後淨利突破千億　EPS 7.15元

國泰金（2882）公布11月稅後淨利146.2億元，累計前11稅後淨利達1,088.4億元，EPS達7.15元，主要子公司國壽、國泰世華銀、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀、國泰產險、國泰投信累計前11月稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

2025-12-10 17:13
主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立　12／18掛牌交易

主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立　12／18掛牌交易

台股主動式ETF自今年第2季上路以來，受惠台股多頭行情推升，規模自成立以來皆有翻倍成長，CMoney統計(截至2025/12/9)，既有5檔ETF總規模來到869億，而12月3日進場募集主動復華未來50(00991A)規模突破百億元，已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。

2025-12-10 15:30

讀者迴響

熱門新聞

謝金河：預見2026年潛力股

一表看13家金控前11月賺進5604億元　國泰金居單月獲利王

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

國籍航空11月營收出爐　客貨運皆旺帶動營運成長

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

台灣大11月超車中華電信

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

散裝新船訂單暴跌創2020年以來低點　波及前11個月運力減54%

保誠人壽攜手兆豐銀　首賣「美樂傳富外幣終身壽險」

結構性延噸海浬增長、船噸供給受限　裕民估明年散裝船運溫和回升

捨棄台積電爽缺「去Google拚一把？」過來人點頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366