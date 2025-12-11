一表看13家金控前11月賺進5604億元　國泰金居單月獲利王

▲國泰金11月單月稅後獲利居13家金控之首。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控11月獲利全數出爐，合計單月賺進590.88億元，累計前11月已賺進5604.92億元，若不考慮新光金的話，年增率1.54%，11月單月獲利以國泰金（2882）146.2億元表現最佳，富邦金累計前11月稅後淨利1207億元、每股稅後盈餘（EPS）8.35元稱霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月聯準會降息機率回升，全球金融市場穩定，有利於國泰金、富邦金旗下壽險實現投資收益，兩家公司11月獲利均突破百億元，前者單月稅後淨利146.2 億元，後者以118.7億元緊追在後，而中信金（2891）單月獲利以70億元排名第三，而國泰金、富邦金兩家金控前11月獲利順利突破千億元。

台新新光金因持有新壽「零息可贖回金融債券」重新進行續後衡量，採取保守的利率模型，於11月底更正 9、10 月合併自結損益，11月自結稅後淨利為 52 億元，累計前11月稅後淨利為339億元，EPS 1.79 元。

台新新光金旗下主力獲利引擎台新銀11月稅後淨利19.1億元，前11月稅後純益達195.9億元，較去年同期增加17%，持續創史上同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

台新人壽方面，11月稅後淨利6.9億元，主因投資收益表現佳挹注單月獲利；前11月稅後淨利30.5億元，獲利成長主因6月金管會保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並因增提外匯價格變動準備金26億元而略為抵銷。

新壽11月稅後淨利15.4億元，7月24～11月30日累計稅後淨利44.6億元，受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

除了台新新光金前11月獲利超越300億元，元大金（2885）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等三家前11月獲利亦超越300億元大關；凱基金（2883）、第一金（2892）、永豐金（2890）等三家則是突破200億元，值得注意的是，中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金（2880）及合庫金（5880）前11月獲利已經超越去年全年。

