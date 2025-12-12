170萬人睡醒領錢！ 00878配息0.4元股利今入帳

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）今年第四季每股配息0.4元，已於今（12）日正式入帳，為廣大投資人挹注資金暖流，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約84.5億元。

00878在去年第三、四季配息曾高達0.55元，今年第一季降至0.5元，第二季縮水至0.47元，第三季配息為0.4元，第四季維持前一季水準，合計今年配息1.77元。

國泰投信指出，00878作為台灣首檔採用季配息機制的ESG高股息ETF，自2020年7月掛牌以來，憑藉嚴謹選股邏輯與永續理念，持續受到市場青睞，累計今年全年共計配發356.85億元，顯示在台股ETF市場的指標性地位，以及投資人對透過ETF建立現金流機制的強烈需求。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰分析，今年台股受惠於AI應用爆發，大型權值股如台積電、聯發科等領軍衝鋒，帶動加權指數與市值型ETF表現亮眼。然而，在波動的市場環境中，聚焦高息股的ETF仍展現獨特的資產配置價值。透過篩選機制，高股息ETF對於追求風險分散，或以退休規劃為目標的保守型投資人而言，是不可或缺的一環。季配息機制帶來現金流，讓投資人能更有彈性地運用資金，無須頻繁盯盤，並可搭配定期定額策略，享受長線投資時相對安心的體驗。

展望後市，江宇騰表示，隨著全球股市維持高檔震盪，供應鏈重組態勢延續，台商積極佈局美國及東南亞市場，有望帶動銀行端的海外企金放款及專案融資需求增溫。此外，美國聯準會（Fed）今年共計已降息3碼，市場普遍預期明（2026）年將維持緩步降息節奏，引導債券價格回升，對於持有龐大債券部位的壽險型金控而言，有助於評價面回升，成為推動金控獲利成長的關鍵引擎，台股13家金控獲利今年前11月累計獲利5309.46億元，強勁的獲利表現進而成為明年企業配息的重要資本。

00878投資組合，截至2025/12/10，前十大成分股涵蓋國泰金、富邦金、中信金、聯電、聯發科、華碩、日月光投控、京元電子、廣達、元大金及瑞昱，產業分布展現「攻守兼備」特性，其中金融保險業占比34.18%，提供防禦基底，有望受惠金控獲利成長與降息循環利多；半導體業占比22.97%、電腦及週邊設備業17.1%、通信網路業7.17%，精準掌握AI高速運算、邊緣運算及供應鏈升級的長線趨勢。面對2026年，市場預期將呈現「科技成長、金融回升」雙主軸行情，加上碳費開徵，00878透過具備產業分散性與ESG選股因子，對希望參與台股成長契機、同時掌握現金流的投資人而言，將是前瞻且具競爭力的選擇。


 

