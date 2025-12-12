外資回補台股166億元！掃貨2檔記憶體股 華邦電買超逾9萬張

道瓊大漲帶動下，今（12）日台股收高，外資回補買超166.23億元，記憶體產業景氣能見度，第四季報價調漲幅度可期，華邦電 （2344）、力積電（6770）分居外資買超第一、二名個股，買超9萬1882張、6萬8331張。

明年配息可期！金融類股指數創高 中信金刷28年高點

13家金控股前11月總計賺進5600億元，全年獲利吃下定心丸，明年配息能力可預期性高，中信金（2891）在外資買盤腰下，今（12）日開高走高，終場大漲1.45元或漲幅3.22%，以46.5元作收，創下28年來收盤新高，富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）等四檔大型金控股漲幅逾1%，金融類股指數大漲4.52%，以2335.22作收，也創下歷史新高。

華東10月每股賺0.69元年增6800% 量、價同創歷史新高

記憶體大廠華邦電（22344）轉投資的封測廠華東（8110）今日發布重大訊息，因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告10月營收為6.48億元，稅前淨利4.32億元，歸屬母公司業主淨利3.53億元，每股盈餘0.69元，年增6800％。

今年最後一波除息秀！ 14檔ETF吸逾200萬人參與

想參與今（2025）年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF (009803)、凱基優選高股息30ETF(00915)、群益台灣精選高息ETF(00919)、大華優利高填息30ETF (00918)等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。

SCFI反彈上漲7.7％！ 業者估短線仍有小幅反彈空間

貨櫃運價指數出現反彈趨勢，本周SCFI運價指數上漲108.83點或7.7％至1506.46點，4大航線也全數走升，其中，美東及美西線都上漲14％，地中海航線更是勁揚近2成。業者指出，短線運價仍具備小幅反彈空間，但較明顯的漲勢仍要等到明年1月、年節前，才會慢慢出現。

170萬人睡醒領錢！ 00878配息0.4元股利今入帳

擁有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）今年第四季每股配息0.4元，已於今（12）日正式入帳，為廣大投資人挹注資金暖流，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約84.5億元。

油輪運價飆漲 新興航運11月營收月增17.28%、年增49.16%

新興航運(2605)今年11月營收4.82億元，月增17.28%，年增49.16%；累計2025年前11個月總收入達39.13億元，較去年同期減少5.83%。公司說明11月營收大幅提高是因為旗下三艘超大型油輪(VLCC)所參加的聯營池(POOL)，平均日租達到8.28萬元，是成本價2.45萬美元的3.38倍。

普發1萬元逾325萬人未領取！ 數發部公布「登記入帳最多人選」

政府普發現金1萬元政策自11月12日上路，根據數發部統計至12月10日止，仍有325萬4639人未領取，數發部提醒未領取者可以上官方網站 10000.gov.tw 完成登記，一步到位輕鬆領。

台灣人壽攜手華南銀 推出「美紅齊旺」分紅保單

超前布署樂退生活！台灣人壽攜手華南銀全新推出「美紅齊旺美元分紅終身壽險」註，結合金融與保險雙重優勢，為享退休世代量身打造兼顧家庭保障、資產累積與財富傳承商品，提供民眾從從容容、游刃有餘的退休準備選項。

家庭結構多樣化！跨世代財富布局超前部署 12／18理財憑中信預知傳承眉角

外籍配偶與多元成家已成為現在臺灣社會的常態，加上單身貴族，或是離婚獨居族群逐漸增加，面對家庭組成分子多樣化下，辛苦一輩子資產該如何避免提早給繼承者後，導致自己孤苦無依；即早規劃傳承不再是有錢人的專利，別讓一輩子的辛苦錢付諸流水。