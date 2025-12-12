外資回補台股166億元！掃貨2檔記憶體股　華邦電買超逾9萬張

▲外資今大買華邦電9.1萬張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
道瓊大漲帶動下，今（12）日台股收高，外資回補買超166.23億元，記憶體產業景氣能見度，第四季報價調漲幅度可期，華邦電 （2344）、力積電（6770）分居外資買超第一、二名個股，買超9萬1882張、6萬8331張。
台積電（2330）昨（11）日除息收黑，而今日重拾漲勢，加上大型金控股助攻，大盤終場上漲173點或漲幅0.62%，以收在28198.02點作收，總成交值4860.86億。
根據證交所統計資料顯示，三大法人同步站在買方，合計買超金額255.21億元，外資買超166.23億元；投信方面買超14.77億元，連三買；自營商持續買超74.21億元，自行買賣部分為買超22.59億元，避險部分買超51.62億元。
AI需求成長，記憶體迎來史上最強上漲周期，外資預估第四季DDR合約價季增35%，NAND價格上漲20%，華邦電、力積電兩檔個股成為外資今日買超排行榜前二名個股，買超第三～五名個股、張數，分別為台新新光金（2887）4萬5844張、華新（1605）3萬2942張，以及聯電（2303）2萬4272張。
值得注意，外資買超第六～十名清一色為金融股，買超個股、張數，分別為凱基金（2883） 2萬1655張、玉山金（2884） 1萬7889張、中信金（2891） 1萬7649張、永豐金（2890） 1萬4206張，以及國泰金（2882） 1萬2969張。
外資今日賣超第一～五名個股、張數，分別中環（2323）1萬869張、友達（2409）1萬800張、毅嘉（2402）1萬31張、華東（8110）8973張、中石化（1314）8423張。
外資今日賣超第六～十名個股、張數，分別第一金（2892） 8090張、定穎投控（3715）7525張、台玻（1802）6846張、裕民（2606）6022張、新興（2605）5921張。
