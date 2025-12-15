第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

▲第五屆《AI金融科技創新創意競賽暨永續淨零・綠色金融》刷新紀錄圓滿落幕。（圖／AI金融科技協會）

記者陳瑩欣／台北報導

第五屆《AI金融科技創新創意競賽暨永續淨零．綠色金融》完成決選暨頒獎典禮，競賽共吸引 203支隊伍 參賽，來自全台各大專院校、新創團隊與跨域人才，競爭相當激烈；同時結合網路票選機制，累計 超過8000人次 參與線上投票與互動，顯示金融科技與綠色金融議題已獲得高度社會關注。

在金管會指導下，由AI金融科技協會攜手六大金控金融業淨零推動工作平台聯合舉辦，本屆競賽吸引來自全台各大專院校、新創團隊與跨域人才踴躍參與，提案內容橫跨AI應用、金融創新、碳管理、綠色投融資、永續保險、普惠金融與中小企業信保創新等多元領域，競爭相當激烈。

評審團由協會榮譽顧問、前數位發展部部長黃彥男領軍，集結12位產官學研專家，從技術深度、創新性、永續價值到市場可行性進行多輪審查，最終選出各組別脫穎而出的優秀團隊。

在本屆競賽中備受關注的「網路票選獎」，由 AI金融科技協會理事長姚木川 親自頒發。姚木川理事長表示，網路票選展現的不僅是人氣，更象徵「流量即是錢潮」的新金融趨勢；隨著穩定幣與虛擬貨幣等創新應用持續發展，金融科技正快速重塑金融服務樣貌，而本屆參賽團隊的創意成果，正是金融科技邁向更普惠、更高效率與更永續未來的最佳寫照。

AI金融科技協會表示，《AI金融科技創新創意競賽》已成為串聯產官學研的重要平台，未來將持續攜手主管機關、金融機構與產業夥伴，推動創新實證、投資媒合與人才培育，讓創意真正落地，持續為台灣AI、金融科技與綠色金融發展注入長期動能。



