買賣房子也能歡慶雙12！永慶房屋「成交客戶專屬」活動抽iPhone

▲永慶房屋提供「成交客戶專屬服務」含稅務知識與提醒、房市新聞與行情、專屬活動資訊等。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

雙12不只能買好物，買賣房子也能一起慶祝！。為了讓成交客戶在購屋後也能安心規劃下一步，永慶房屋推出「成交客戶專屬服務」，加入「永慶AI特助」LINE官方帳號，並完成「成交客戶專區」的手機號碼驗證，即可啟用！即日起到2026年2月28日完成「成交客戶專區」驗證，還能參加抽獎活動，永慶房屋將抽出iPhone17Pro、掃地機器人等總價值近10萬好禮，回饋客戶對誠實服務的支持。

成交不是結束，而是服務的開始！永慶房屋推出「成交客戶專屬服務」，共有房屋新上市情報、房市動態快訊、個人化買賣服務、居家修繕廠商合作、專屬節慶賀卡、專屬活動、在地活動訊息以及專屬服務人員。其中，專屬活動就是聚焦房產「法令資訊」、「稅務諮詢」與「節稅規劃」等實用型的房產服務，是此次升級服務的重點項目，日前舉辦的「永慶房產繼承公益講座」更是反應熱烈，許多客戶期待加開場次。

▲永慶房屋提供「成交客戶專屬服務」含稅務提醒、房市新聞、專屬活動與居家修繕廠商資訊等。（圖／永慶房屋提供）

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，若想將房產移轉給子女，常見作法包含贈與、買賣和繼承，三種方式各有優缺點：選擇「贈與」的優點是所有權人能決定贈與對象且分年規劃，使每年贈與金額在免稅額以下，但缺點是未來子女出售房產需要以房產現值（通常較市價低）課徵房地合一稅，可能要負擔最高額稅金；經由「買賣」移轉房產的優點，是子女可用跟父母買賣時的房屋市價，作為未來出售房產時的取得成本、降低房地合一稅額，但缺點是子女必須先有足夠財力跟父母買賣房產；而「繼承」的優點是免稅額最高且免徵土地增值稅，但須考慮民法保障所有法定繼承人的特留分，以及未來出售房產仍需要以房產現值課徵所得稅，所以房產提早規劃才能安心傳承。

稅務法規常常更新，如果沒有專業協助，一般家庭很難抓到重點，因此永慶房屋從2023年開始舉辦房產知識講座，包含陽台坪數補登、預防房產詐騙、房產繼承規劃，在雙北地區舉辦近900場公益講座，協助大家守住自己的房產權益。同時針對房產交易完成後的稅務諮詢、節稅建議等，提供成交客戶專屬服務，為大家解決這些難題。

若想了解永慶成交客戶的專屬活動與服務資訊，活動詳情請參考：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/thedealcustomer/。如果是有購售屋需求的消費者，永慶房屋在雙北市的直營店也提供免費詢問。