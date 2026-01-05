2026熊還是牛？三大專家聯手剖析投資關鍵　AI、新興市場、黃金成關注焦點

記者巫彩蓮／台北報導

隨著全球金融市場進入2026年，各國政經局勢持續變化，加上AI熱潮、通膨議題及利率政策持續交錯影響，投資人該如何在新的一年掌握關鍵投資契機？專家認為，2026年仍是AI驅動下的多頭主旋律，相關供應鏈可以做為中長線布局重點，新興市場、黃金也是不可偏廢投資標的，而對降息循環，可透過布局複合債策略，提升投資組合穩定性與報酬潛力。

基富通《雲端好富友－基富通市場觀察室》此次攜手三大國際資產管理機構摩根資產管理、富蘭克林證券投顧與施羅德投信三位專家，針對全球股市、債市、黃金市場進行深度剖析，為2026年的資產配置提供明確方向。

AI不退燒 美中歐政策成動能

回顧2025年，美股受AI題材帶動屢創新高，但也因美中貿易戰、通膨與就業數據等因素讓市場情緒反覆震盪。摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲指出，儘管面臨不確定性，全球經濟仍展現出強勁韌性，預估2025年GDP年增率達2.7%，2026年則有望在美國退稅刺激、中國「十五五」規劃推進、以及德國大規模基建計畫加持下，注入新動能。

*資料來源：J.P. Morgan Global Economics，摩根證券，摩根資產管理整理，2025.11.25.。

特別是在AI領域，企業投入持續加碼，甚至形成所謂的「AI永動機」，供應鏈深度結合、技術交互投資趨勢擴大，預期AI仍將是推動企業獲利與股市表現的關鍵力量。摩根指出，AI技術在車用、智慧城市與工業領域快速擴散，2026年仍是AI驅動下的多頭主旋律。

台股AI相關供應鏈 中長線布局重點

談及台股，戴馨玲提到，2025年在AI驅動下，台灣科技出口強勁成長，雖然關稅政策仍在談判中，AI供應鏈因價格彈性低，受關稅影響有限，傳統產業則影響較大，而AI相關供應鏈仍是中長線布局重點。

以摩根新興科技基金為例，聚焦於半導體、高速傳輸及散熱電源三大核心，鎖定台灣在全球AI產業鏈中的優勢。

新興市場表現優於預期 掌握三大優勢

除了台股、美股外，新興市場在2025年也有亮眼表現，韓股上漲66%、港股漲33%，連新興市場債券也上漲12%、優於美國債市7%~8%漲幅。

富蘭克林證券投顧研究部副總經理梁珮羚指出，新興市場表現優於市場預期，主要因資金回流、低基期與企業獲利動能強勁。她看好2026年新興市場仍具投資價值，尤其是具備「經濟強韌」、「結構改革」、「戰略地位」三大優勢的地區，例如印度、巴西與東南亞國家。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)也提供一次掌握股票、債券與匯市機會的配置策略，其中穩定月配息級別適合希望獲取穩定現金流的投資人。該基金目前債券殖利率達11.58%(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2025/10，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率*)，並搭配具成長潛力的科技與金融持股，是抗波動兼顧收益機會的不二選擇。(*註：「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。)

除了新興市場之外，日本股市有巴菲特的加持下，也是近兩年市場熱門的投資標的，梁珮羚指出，日本經濟正歷經前所未有的改革，富蘭克林非常看好日本股市前景，建議投資人可將日本股市作為投資組合的一環，不論是單筆投資或是定期定額都適合。

以富蘭克林坦伯頓日本基金為例，布局側重四大主軸，包括工業、消費、金融、通訊科技，兼具內需與出口的多元機會，且預期未來隨著日本經濟及改革持續，透過主動選股將發掘更多投資機會。

降息可期 複合債策略抗震有利

對於市場高度關注的利率議題，施羅德投信產品發展部副總裁林良軍則表示，美國聯準會12月降息1碼，明年第一季應還有降息一碼的空間，英國與歐洲央行也有望跟進。這樣的趨勢將提升債券投資的吸引力，尤其是在債券殖利率仍處歷史相對優勢區間，有望將再次展現其抗震與息收優勢。

林良軍進一步指出，在不確定的市場環境中，單一債種難以滿足全方位需求，施羅德建議可透過全球複合債策略，靈活配置不同區域、不同類型的債券（如新興債、非投資等級債等），提升投資組合穩定性與報酬潛力。





金價挑戰新高 金礦股具補漲空間

除了股債布局，2025年表現強勁的黃金資產亦成為投資人關注焦點。施羅德表示，隨著全球央行購金需求上升、降息環境形成，以及關稅貿易衝突與地緣政治風險持續存在，黃金在2026年仍具長線投資價值。金礦股則憑藉其勝過美股其他產業的獲利成長表現與公司財務健全優勢，有望補漲，進一步帶動黃金基金表現。

今年平台熱門搜尋黑馬的施羅德環球黃金基金，透過主動式操作的優勢，由專家操盤，全方位投資大中小型金礦企業，從其中識別出指數以外容易被忽視但卻有高爆發潛力的中小型股，讓投資人不只受惠於金價，更能掌握企業營運動能，亦是目前市場上重要的主動式避險選擇。



