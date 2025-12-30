波音營運拐點出現現金流將轉正　交機數將逐步增溫

否極泰來！技術底蘊搭配美國政府支持，波音營運逐漸回到正常軌道，全球航太產業展開長多趨勢，台灣供應鏈將進入營運成長期。

文／黃俊超

波音歷經多年各式各樣、層出不窮的負面事件過後，終於逐漸回到營運的正軌上，雖然仍舊背負著沉重的財務前景壓力，不過近期管理階層明確表示，二○二六年將恢復創造正現金流的能力，財務長預期可達低個位數的正值水準，將今年的負二○億美元反轉為正數，並重申過去曾提出的一○○億美元現金創造目標，將非常可能達成，被市場視為關鍵轉折訊號，帶動股價於十二月二日晚間上漲超過十個百分點。

除了商用飛機之外，波音業務也涵蓋防務、太空與全球服務，防務與太空主要是美國與盟國長約，擁有相對穩定的正現金流能力，而商用飛機市場則與空巴共同寡占，兩大巨擘積壓訂單超過十年需求，然而疫情拖累生產節奏、供應鏈難以滿足，加上小至零件、大至整機都有品質上的疑慮，罷工、監管都成大問題，交付數量與成本壓力成最大夢靨，好在一切終將成為過去，一旦交付進入穩定期，現金流轉正絕對不會只是空談。

訂單雪片般飛來

國際客運需求與機隊汰換緩不濟急，航空公司在燃油效率、維護成本與碳排放法規等壓力下，加速採購新世代窄體與寬體客機，波音與空巴都曾預期未來二○年新商用飛機需求量將超過四萬架，對比今年前十月波音交機四九三架、空巴交機五八五架，兩者相加一年交付數量仍低於一五○○架。對於航太產業來說，訂單與需求絕不是問題，供給則仍是力有未逮。整體而言，供應鏈瓶頸尚未消除，不過至少最緊張的時刻已經過去。

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）雖然對波音的七三七系列認證流程趨於嚴格，但是也已批准提升月產能至四二架，另也推動延宕多時的777X客機適航認證工作。根據聯合國國際民用航空組織（ICAO）數據顯示，二○○五～二三年間，每百萬次航班失事率為一．九，期間最高為○八年的四．八，而近十年則是一九年的二．九，另外發生致命事故機率為一一○○萬分之一，遠低於汽車的五○○○分之一，甚至以統計學的角度來看，搭飛機遭遇致命事故的機率，遠低於前往機場的風險。

台灣航太產值持續創高

在波音逐漸回到常軌之際，空巴卻連續傳出負面消息，先是十一月底發布警示操作員通報，約六○○○架A320系列飛機進行軟體修正後，才再度投入飛行服務，而十二月初則因同樣是Ａ三二○系列的機種，機身面板出現品質問題，預估將針對最多有六二八架飛機，進行全面性檢查，另也將今年交機數量由八二○架下修至七九○架。相較波音前些年引發的信任崩盤危機，空巴記取教訓，採取提前規避、主動檢查策略，不僅應可有效降低失事風險，也或有助於客戶對品質不信任的下降程度，並減輕潛在訴訟與違約風險。（全文未完）

