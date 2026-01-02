新壽合併後成第四大壽險　吳東亮：延續「遮風避雨」品牌初心

▲新光人壽、台新人壽完成合併，總總資達4兆排名第四。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）最主要壽險子公司台新人壽、新光人壽舉行合併後的記者會，此次整併以台新人壽為存續公司，但正式更名為「新光人壽」，台新新光金董事長吳東亮致詞時表示，父親吳火獅於1963年創辦新壽，此次合併延續新壽品牌名稱，合併後新壽總資產上看4兆元，市場排名第四。

吳東亮於今日記者會再度提到，他的父親也就是新壽創辦人吳火獅，當他創辦的初心係為台灣家庭提供「遮風避雨」功能，此次合併，是延續新壽品牌名稱，新壽的「新」是品牌價值，台新的「新」是保德信的優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳東亮說，新光人壽、台新人壽合併，雖只是一個工商登記的簡單動作，合併後成為台灣第四大壽險，業務動能、資本實力及風險承能力上更強，有信心讓新的新光人壽變得更加強韌，並完成對保戶家庭的承諾。

更名後的新光人壽由係由魏寶生擔任新任董事長，洪士琪擔任副董事長，黃敏義接任總經理，原台新人壽董事長林維俊、副董事長吳昕豪仍擔任新壽董事。

新光人壽董事長魏寶生指出，新光人壽與台新人壽合併以後，合併後淨值來到2000億元以上，因應今（2026）年國際新制IFRS 17與ICS的接軌，接軌合併後ICS自有資本比率有望達到130%以上；同時，也累積豐厚的外匯準備金，增加吸收外匯風險能力。

魏寶生指出，新壽業務改革方面，積極推動訓練改革，除設立新壽育才校舍，更推出行銷制度，讓業務團隊擴增多達到2000人以上，整體業務團隊達到1萬8千人。

魏寶生強調，CSM是接軌後最重要獲利指標，新光人壽是全國第一家自行公布CSM指數壽險公司，去年CSM來到新高點625億以上，新光人壽、台新人壽合併後，CSM累積金額將會達到2100億元以上，可穩定貢獻未來的獲，而其中CSM納入今年的獲利貢獻就超過200億，未來每年預估有10%以上獲利。

