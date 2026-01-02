ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美關稅談判何時定案　經長：美方可能多國一併公布

▲▼經濟部長龔明鑫列席立法院經濟委員會備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫今天表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測美方未來可能會一併公布相關國家的關稅結果；至於今年經濟情勢，他認為目前經濟成長動能仍以AI趨勢為主，國際市場對半導體、人工智慧與伺服器相關產品需求持續強勁。

龔明鑫進一步強調，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次回到台灣，鞏固產能布局與溝通需求，顯示台灣在全球AI供應鏈的重要性，他看好今年經濟成長表現有機會突破主計總處原先預估的3.54%。

對於台灣傳統產業面臨的挑戰與復甦方向，龔明鑫下午在經濟部業務會報前接受媒體聯訪表示，傳產困境根源於中國國內景氣不振，導致產品對外低價拋售，形成傾銷壓力；即使在美國市場受阻，中國今年前3季出口貿易順差仍高達1兆美元，顯示其低價外銷對其他國家造成沉重負擔，但台灣無法期待中國情勢在短期內改善，必須找出自身的因應之道。

龔明鑫指出，政府編列的相關特別預算將執行至2027年，盼透過這兩年時間改善傳統產業體質，由於無法與中國產品在價格上硬拚，台灣傳產業者須發展差異化產品，包括提升資訊安全、強化品質、導入數位化與取得國際認證，藉由非價格優勢脫離紅海競爭。

龔明鑫表示，政府已透過特別預算支持傳產轉型，目前累計申請案件已超過2600件，並鼓勵有需要的企業持續提出申請。

經濟部產業發展署今天也發布新聞稿指出，經濟部編列約新台幣460億元特別預算，推動支持產業的4大措施，協助企業紓解資金周轉、提升技術能量並拓展海外市場。 另外，有關經濟部近期核准仁寶、鴻海等資通訊大廠赴美墨投資案，是否引發技術或人才外移疑慮，龔明鑫表示，企業全球布局本就是既定發展方向，相關投資多屬海外終端組裝需求，台灣核心技術、高附加價值研發與高規格量產仍留在台灣。

龔明鑫指出，2025年核准對外投資規模約300億美元，較上年略減，反觀2025年國內投資在扣除物價因素後，實質成長約10%，顯示投資動能依然熱絡，未出現排擠效應，對未來國內投資表現偏向樂觀。

