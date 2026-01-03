科技領航守護航安　卓揆親自主持離岸風場航行空間VTS中心啟用

▲啟動儀式左起交通部航港局葉協隆局長、行政院中部聯合服務中心陳錦倫執行長、行政院災防辦王怡文主任、行政院李慧芝發言人、交通部陳世凱部長、行政院卓榮泰部長、台中市政府黃國榮副市長、海洋委員會張忠龍副主委、經濟部能源署李君禮署長、全國船聯會蔡豐明理事長、台灣港務公司周永暉董事長合影。(圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，於台中港完成「離岸風場航行空間船舶交通服務中心(Vessel Traffic Service, VTS）」建置，並於今(3)日上午正式啟用，行政院卓榮泰院長在交通部陳世凱部長陪同下親自主持啟用典禮，航運業、風電業多家業者高階主管均到場觀禮，共同見證我國在能源轉型、智慧治理與守護航安的重要成果。

到場貴賓包括行政院李慧芝發言人、中部聯合服務中心陳錦倫執行長、台中市黃國榮副市長、海委會張忠龍副主委、海保署陸筱筠署長、經濟部能源署李君禮署長、台灣港務公司周永暉董事長、交通部航政司韓振華司長、航港局葉協隆局、全國船聯會蔡豐明董事長等。

卓榮泰致詞時指出，離岸風場綠能開發是我國推動2050淨零排放的重要施政方向，航運產業則擔負著台灣超過90%國際貿易貨物的運輸，同樣是台灣經濟發展的重要命脈。因此，不管是能源發展還是航運產業，國家都要共同守護，去年行政院對國人宣布推動的「AI新十大建設」，正是希望百工百業都能夠透過智慧應用，加速各大產業與AI科技的共榮發展。

他指出，今天交通部離岸風場VTS中心的正式啟用，以科技領航來守護航安，不僅完全符合行政院推動數位治理與智慧國家的政策方向與決心，也能夠讓我們風電業者、航運業者更加安心、放心，能夠全心投入產業的發展，無後顧之憂。

▲左上圖行政院卓榮泰院長致詞；右上圖交通部陳世凱部長致詞；下圖離岸風場VTS中心系統。（圖／航港局提供）

卓院長表示，也將持續與地方政府合作，推動各項既定政策，同時督促各部會導入AI等創新科技應用深化到各項公共服務，進一步強化國家整體安全韌性，確保人民生命財產安全，穩健推動國家能源永續發展。

陳世凱表示，我國為全球第五大風電發展國家，除了持續推動國家整體綠能政策，船舶航行安全也應強化管理，才能兼顧綠能與航運的永續發展。因此，交通部本於全國海運主管機關的職責，全面盤點我國海運與港埠未來的發展，督導航港局以前瞻的角度超前部署，秉持「善用創新科技、智慧守護航安」的核心理念，打造全新的離岸風場航行空間交通服務中心，全面升級船舶交通服務系統。

陳部長強調，新的船舶交通服務(VTS)系統是以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」以及「加強公私協作」三大面向進行優化升級，不僅將航行空間監控範圍從673平方公里大幅擴增到4,000平方公里，為原監控面積的6倍，監控海域由彰化往北延伸至新北，並透過雙主機、雙網路以及不斷電系統確保監控服務不中斷。

而公私協作也是新VTS系統的創舉，航港局透過與風場AIS及雷達的介接，有效消弭監控的盲區，由公私部門共同守護風場及船舶航行安全。讓國家在發展離岸風電的同時，船舶仍然可以安全有序的航行，這不僅是交通部配合能源政策推動風場海域航安管理的重要成果，更是展現臺灣推動綠能政策的決心!

離岸風場新VTS中心的啟用，象徵著我國智慧航安已經邁入新的階段。未來，隨著離岸風電的持續發展，交通部已經做好準備，除了將持續維持與國際無縫接軌的航安管理制度，也將積極導入AI等創新科技，讓航港局第一線同仁以最先進的工具守護航行安全，確保每一趟航程都能安全與順暢，以達成「科技領航．守護航安」的目標。