中鋼運通「通鴻輪」順利脫困　將進行卸載、檢修後恢復營運

▲「通鴻輪」在兩艘大拖船協助下順利脫淺。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

前(1)日上午在花蓮港因為主機故障失去動力，碰上九級東北季風發生擱淺事件的中鋼運通「通鴻輪」，今日下午4點55分在兩艘大拖船協助下順利脫困，中鋼運通高階表示，船隻將經驗船中心初步檢查無虞後，彎靠花蓮港完成卸載後，再做進一步檢查與必要的整修後恢復營運。

該輪發生事故後，因原調派的兩艘拖船不夠大，其中1艘擱淺，前晚自基隆港調1艘1萬馬力拖船前往救援，經研判需要兩艘才能拖離，又從高雄港加派1艘約8千馬力的拖船參與救援，今日下午利用漲潮順利完成脫淺任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲船隻順利駛往花蓮港，晚間七點已在港口錨泊區進行入港查驗手續。（圖／中鋼運通提供）

花蓮港務分公司報告中指出，船隻是在港外錨地附近海域(港區範圍外) 發生擱淺，船隻在順利脫困後，港方領港7:05登上通鴻輪，後續待船方、引水人及CR檢查船體無破洞後將進港靠泊#22碼頭。

拖淺拖帶期間監控中心以CCTV、AIS及無線電掌握拖帶船舶進港必經水域及靠泊#22碼頭週邊淨空(進港前請漁業電台再次宣導漁船注意避讓)，有任何突發狀況將立即通報海巡、東航等相關單位應變。另也通知漁港安檢所，漁業電台廣播宣導，海巡並已派遣一艘pp艇全程戒護。

至於擱淺的拖船，預計明日下午利用漲潮進行拖離。