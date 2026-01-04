國際物流暨供應鏈協會理事長劉詩宗辭任　常務理事秦玉玲接下遺缺

▲TILSCA新舊任理事長交接典禮，前排左二起卸任理事長劉詩宗與新任理事長秦玉玲及理監事合影。（圖／TILSCA提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)理事長劉詩宗，去年年底因為個人因素辭去理事長職務，推薦前任理事長秦玉玲接他剩下的一年半任期，年前經理監事會投票表決通過並完成交接，劉詩宗仍將以常務理事身分協助秦玉玲處理會務。

劉詩宗擁有海洋大學航運管理究所博士學位，在交通部航政司有20年資歷，以航政司副司長身分升任台灣港務公司基隆分公司總經理，之後擔任港務公司高級研究委員與，也是開南大學與海洋大學的兼任副教授，2021年10月當選TILSCA第7任理事長，目前是第八任任期。據透露他因為想要多一點時間陪家人，因此辭去理事長職務。

秦玉玲曾擔任TILSCA第5與第6任理事長，對會務非常熟悉，協會與媒體的聯繫都由她負責，也會代理事長出席參訪活動與會議，相當熱心公益，個性活潑開朗，喜愛唱歌，年年參加聲樂演出，是2024百老匯音樂會主唱之一。

秦玉玲自東海大學數學系畢業，擁有政治大學EMBA資管所碩士，曾任交通部資訊中心資訊專員、鴻霖空運全球電腦室經理、宇博電子商務大中國區董事總經理，做過政府多個研究專案主持人，為現任中華民國物流協會副理事長、宇柏資訊公司董事總經理、桃園國際機場新貨運園區共同作業規範委託研究案/計畫主持人。

秦玉玲已經在寫 TILSCA協會2026年度計畫書，工作重點包括參與的桃園物流大聯盟的國際交流組、國內與國際物流展、論壇研討會、桃園國際機場新貨運園區共同作業規範研究案等