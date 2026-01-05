台積電飆天價！漲55元至1640　台股大漲570點逼近3萬

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的消息對亞股衝擊不大，台股今（5日）以29779.7點開出，指數大漲429.89點，漲幅1.46％。指數隨後因台積電飆至1640元天價而漲勢擴大，大漲571點衝29920.81點新高，逼近3萬點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到1630元，漲幅2.84％，隨後漲勢擴大，上漲55元至1640元；鴻海（2317）上漲2.5元至234.5元；聯發科（2454）上漲40元至1510元；廣達（2382）上漲0.5元來到277.5元；長榮（2603）上漲1元至194元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲319.1點或0.66％，收在48382.39點；標準普爾500指數上漲12.97點或0.19％，收6858.47點；那斯達克指數下跌6.36點或0.03％，收在23235.63點；費城半導體指數上漲284.34點或4.01％，收7367.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48382.39 ▲319.1 ▲0.66% S&P500 6858.47 ▲12.97 ▲0.19% NASDAQ 23235.63 ▼6.36 ▼0.03% 費城半導體指數 7367.47 ▲284.34 ▲4.01%

資料來源：證交所