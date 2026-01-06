中菲行12月貨量年增近兩成、營收連兩月創年度新高　看今年審慎樂觀

▲中菲行董事長錢文君對於2026年整體貨運市場的展望，表示公司維持審慎樂觀的態度。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)2025年12月自結集團營收為新台幣26.21億元，較去年同期減少 4.6%；惟在空、海運貨運量同步成長帶動下，單月營收已連續兩個月創下年度新高。12月空、海運貨運量較去年同期成長近兩成，惟受整體運價較去年同期下滑影響，營收成長幅度受到部分抑制。累計2025年全年集團空、海運貨運量年增約二成，營收達293.06億元，年增4.8%。



空運市場方面，跨太平洋航線動能維持穩健，東南亞與台灣出口至美國的貨量持續成長，與AI伺服器的相關出貨需求帶動台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等主要轉運樞紐艙位使用率明顯提升。亞太區內航線則受惠於支援區域生產布局的原材料與中間財轉運需求，中國與東南亞間的貨物流動保持活躍。



中菲行全球業務與行銷副總裁Kathy Liu指出，截 2025年底，部分亞洲關鍵航線在空運市場的運價與需求已攀升至歷史高點，甚至超越疫情期間水準，顯示市場對運力的實質需求仍具支撐，也為2026年市場表現奠定基礎。



海運市場方面，近期受農曆年前出貨節奏與船公司運力與費率策略調整影響，市場運價出現短期回升；惟全球地緣政治與關稅政策變數仍多，託運人整體規劃態度維持審慎，市場後續仍須觀察。



中菲行董事長錢文君表示，對於2026年整體貨運市場的展望，公司維持審慎樂觀的態度。海運市場並非由需求暴增所主導，而是受到運力錯置與區域結構差異影響；相較之下，與AI伺服器相關的貨物需求持續成長，正穩定支撐亞太至北美與歐洲的空運需求。



貿易合規方面，展望2026年，美國貿易合規環境的不確定性仍將持續，關稅政策已成為結構性風險之一。IEEPA關稅的司法結果、Section 232與301措施的延伸，以及愈趨頻繁的貿易框架協議，使進口商面臨高度動態且難以預算的關稅與合規成本。

同時，美國海關執法力道明顯升級，針對原產地、轉運、估價、分類與申報合規的查核與稽核案件持續增加，顯示合規已不再只是行政作業，而是企業必須納入營運與供應鏈決策核心的關鍵能力。



錢文君進一步指出，面對2026年貿易政策與市場環境持續變化，企業在供應鏈規劃上必須提升前瞻性與風險管理能力。她強調，貿易政策不再只是合規議題，而是核心商業策略；在高度不確定的關稅與監管環境下，企業需從過往的被動應對，逐步轉向更具彈性的主動防禦，才能維持營運穩定與長期競爭力。



展望未來，中菲行將憑藉在台灣半導體產業逾50年的服務經驗，協助全球客戶強化供應鏈韌性，支援美國貿易合規需求，因應區域製造布局調整與市場結構變化，穩健推動集團長期成長。