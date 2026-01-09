ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普掌控委內瑞拉石油　將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

▲新興航運旗下的超大型油輪，第三季運價逾倍數翻漲。（圖／新興提供）

▲超大型油輪目前現貨市場日租在8-9萬美元之間。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導　

美國川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，為美國煉油再次迎來榮景，本月6日川普宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，讓超大型油輪運價居高不下，昨(8)日期貨市場超大型油輪(VLCC)日租單日上漲9%，現貨市場日租在8-9萬美元之間。

對於委內瑞拉移交的石油，川普表示將按市場價格出售，所得資金將由川普進行監管，以確保這些資金用於「造福委內瑞拉人民和美國人民」。

去年12月18日因為川普宣布下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪(業界稱為影子船隊)，讓現貨市場日租一度高達12.8萬美元，約為成本價的5倍，目前運價雖然不及高峰價，以新興航運(2605)3艘VLCC成本價2.45萬美元計算，仍有3.5倍的價格，第二季的日租也已超過6萬美元。

而據國際媒體報導，近日至少有16艘受美國制裁的油輪試圖突破美國對委內瑞拉能源出口的大規模海上封鎖，透過偽裝真實位置或關閉傳輸信號來逃避追蹤。

「紐約時報」發佈的衛星圖像顯示，這些船舶數周前一直停靠在委內瑞拉各港口，在委內瑞拉總統馬杜羅被美軍拘捕後，所有涉事船隻已全部駛離原泊位，衛星追蹤顯示，其中4艘油輪在距海岸30英里處向東航行，剩餘的12艘油輪已全面停止信號傳輸，讓衛星圖像未捕獲其蹤跡。

去年12月16日，川普宣布對受制裁的委內瑞拉油輪實施全面封鎖。截至目前，美軍已攔截三艘試圖交易委內瑞拉石油的油輪。其中「Skipper」號於12月10日被海岸警衛隊截停扣押; 「Centuries」號於12月20日遭登船檢查但未被扣押，第三艘原名「Bella 1」號、現更名「Marinera」號的油輪仍在美軍追緝中。

據透露，「Bella 1」號船員在船體塗繪了簡易的俄羅斯國旗。隨後俄羅斯政府正式向美方提出外交交涉，要求停止追捕這艘原定駛往委內瑞拉、現正於大西洋海域逃逸，據美國有線電視新聞網(CNN)本月5日報導，美方計劃攔截「Bella 1」號，以及試圖逃避扣押的其他受制裁油輪。

委內瑞拉總統本月3日在美軍行動中被捕後，加劇了全球油輪市場的不確定性，雪佛龍是唯一獲美方授權出口委內瑞拉原油的企業，享有禁運與制裁的雙重豁免權。

海運市場高階指出，目前雪佛龍運營順暢，委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)卻受封鎖影響，上周出口完全停滯，被迫從上周末開始減產。該公司在填滿陸上儲罐並完成油輪裝載後，已幾乎無倉儲空間容納原油，但估計石油移交美國作業展開後，油輪運輸市場又是另一番局面。

關鍵字： 川普掌控委內瑞拉石油移交石油運價上漲9%

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

凱基人壽長期落實普惠金融，推動公平待客，從微型保險、數位轉型再到多元友善服務，讓金融回饋成為民眾生活中看得見、感受得到的力量。

川普掌控委內瑞拉石油　將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

美國川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，為美國煉油再次迎來榮景，本月6日川普宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，讓超大型油輪運價居高不下，昨(8)日期貨市場超大型油輪(VLCC)日租單日上漲9%，現貨市場日租在8-9萬美元之間。

高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

晶片大廠高通除了在手機及PC晶片上獨占鰲頭外，在IoT及機器人應用上也不落人後，在CES期間，高通除了推出PC平台Snapdragon X2 Plus外，也針對物聯網產品推出全新Qualcomm Dragonwing Q系列處理器，針對機器人應用也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新高效能機器人處理器Qualcomm Dragonwing IQ10系列。

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

去年美國關稅打亂全球供應鏈，高雄港貨櫃裝卸量降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，但是挪威船級社(DNV)最新2025年全球貨櫃港運作效能評比，排名第9。

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

記憶體籌碼過熱證交所出手！證交所今（8）日傍晚公告，4檔上市記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。

爆量承接現形！　聯電獲三大法人聯手狂掃 7.6 萬張成買超王

台股今（8）日多空激戰，晶圓代工二哥聯電（2303）成為全場資金博弈的超級紅區。儘管聯電股價終場下跌 1.3 元、跌幅 2.4%，收在 52.8 元，但全天爆出 64萬4253 張 的驚人巨量，不但在台股上市公司成交排行第2大，更一舉衝上聯電掛牌以來史上第 3 大天量紀錄。盤後交易所公告三大法人聯手搶進，狂掃逾7.6萬張成買超王。

2面板廠提前開獎都是虧　彩晶連拉4根漲停、友達爆94萬張大量

面板三虎中的領頭羊群創（3481）遭關禁閉，市場資金轉戰友達（2409）與彩晶（6116），其中彩晶拉出第4根漲停且以漲停價作收，友達則是創波段高點後翻黑，爆出94萬張大量，居台股成交王，惟此2檔因股價波動大，遭要求公布最近一個月獲利，都呈現單月虧損。

外銀：去年台灣人均GDP預估達3.8萬美元　超車日、韓

星展銀行於今（8）日舉辦今（2026）年第一季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去（2025）年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能，台灣GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名，人均GDP預估達3.8萬美元，史上首次同時超越日本、韓國。

快訊／中經院副院長王健全辭世　享年67歲

國內重要智庫、中華經濟研究院（中經院）公告，副院長王健全今（8）日於台北市萬芳醫院辭世，享年67歲。王健全是國內通膨、總體經濟研究大師，突然辭世各界震驚。

