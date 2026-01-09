川普掌控委內瑞拉石油　將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

▲超大型油輪目前現貨市場日租在8-9萬美元之間。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，為美國煉油再次迎來榮景，本月6日川普宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，讓超大型油輪運價居高不下，昨(8)日期貨市場超大型油輪(VLCC)日租單日上漲9%，現貨市場日租在8-9萬美元之間。

對於委內瑞拉移交的石油，川普表示將按市場價格出售，所得資金將由川普進行監管，以確保這些資金用於「造福委內瑞拉人民和美國人民」。

去年12月18日因為川普宣布下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪(業界稱為影子船隊)，讓現貨市場日租一度高達12.8萬美元，約為成本價的5倍，目前運價雖然不及高峰價，以新興航運(2605)3艘VLCC成本價2.45萬美元計算，仍有3.5倍的價格，第二季的日租也已超過6萬美元。

而據國際媒體報導，近日至少有16艘受美國制裁的油輪試圖突破美國對委內瑞拉能源出口的大規模海上封鎖，透過偽裝真實位置或關閉傳輸信號來逃避追蹤。

「紐約時報」發佈的衛星圖像顯示，這些船舶數周前一直停靠在委內瑞拉各港口，在委內瑞拉總統馬杜羅被美軍拘捕後，所有涉事船隻已全部駛離原泊位，衛星追蹤顯示，其中4艘油輪在距海岸30英里處向東航行，剩餘的12艘油輪已全面停止信號傳輸，讓衛星圖像未捕獲其蹤跡。

去年12月16日，川普宣布對受制裁的委內瑞拉油輪實施全面封鎖。截至目前，美軍已攔截三艘試圖交易委內瑞拉石油的油輪。其中「Skipper」號於12月10日被海岸警衛隊截停扣押; 「Centuries」號於12月20日遭登船檢查但未被扣押，第三艘原名「Bella 1」號、現更名「Marinera」號的油輪仍在美軍追緝中。

據透露，「Bella 1」號船員在船體塗繪了簡易的俄羅斯國旗。隨後俄羅斯政府正式向美方提出外交交涉，要求停止追捕這艘原定駛往委內瑞拉、現正於大西洋海域逃逸，據美國有線電視新聞網(CNN)本月5日報導，美方計劃攔截「Bella 1」號，以及試圖逃避扣押的其他受制裁油輪。

委內瑞拉總統本月3日在美軍行動中被捕後，加劇了全球油輪市場的不確定性，雪佛龍是唯一獲美方授權出口委內瑞拉原油的企業，享有禁運與制裁的雙重豁免權。

海運市場高階指出，目前雪佛龍運營順暢，委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)卻受封鎖影響，上周出口完全停滯，被迫從上周末開始減產。該公司在填滿陸上儲罐並完成油輪裝載後，已幾乎無倉儲空間容納原油，但估計石油移交美國作業展開後，油輪運輸市場又是另一番局面。