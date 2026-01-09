高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼高通物聯網解決方案產品管理副總裁Suri Maddhula。（圖／記者高兆麟攝）

▲高通物聯網解決方案產品管理副總裁Suri Maddhula。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

晶片大廠高通除了在手機及PC晶片上獨占鰲頭外，在IoT及機器人應用上也不落人後，在CES期間，高通除了推出PC平台Snapdragon X2 Plus外，也針對物聯網產品推出全新Qualcomm Dragonwing Q系列處理器，針對機器人應用也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新高效能機器人處理器Qualcomm Dragonwing IQ10系列。

高通物聯網解決方案產品管理副總裁Suri Maddhula針對高通在物聯網及機器人應用受訪時指出，高通的機器人晶片有著高效能、低功耗、低延遲三大特點，而且這三大特點在機器人應用上也是缺一不可，沒有孰輕孰重問題，客戶對三者都很在意，例如在功耗上，就會直接影響到機器人的續航力表現。

高通此次推出的Dragonwing IQ10系列為最新的機器人專用處理器，進一步擴展其當前的機器人產品藍圖，提供高效且節能的「機器人大腦」運算能力。運用高通在邊緣AI、高效能與低功耗系統業經證實的專業技術，這項創新可將概念原型轉化為可實際部署的智慧機器設備。

高通也指出，Dragonwing工業處理器產品藍圖已支援多種通用型機器人外型設計，包括Booster、VinMotion及其他全球機器人供應商推出業界領先的人形機器人。此一架構可支援先進感知技術與動作規劃，並結合端到端AI模型（如VLA與VLM），實現通用化操作能力與人機互動。Dragonwing IQ10的推出，象徵高通在各類工業應用的實務化、實際部署上，邁出了關鍵的一大步。高通目前也正與Kuka Robotics就其新一代機器人解決方案展開洽談。

搭載Dragonwing IQ10的通用型機器人架構，透過整合強大的異質邊緣運算、邊緣AI、混合關鍵性系統、軟體、機器學習運作以及AI資料飛輪（AI data flywheel），並結合持續擴展的合作夥伴生態系與強大的開發者工具組合，重新定義機器人技術的可能性。這種端到端的做法讓機器人能以智慧化的方式更輕鬆地對時空環境進行推理與適應，同時針對各種機器人外型設計的規模化進行最佳化，確保工業級的可靠度。這個協作網絡加速部署就緒機器人解決方案的開發，克服最後一哩路的挑戰，並實現跨產業更快速、可規模化的創新。

另外高通也針對物聯網產品組合，推出包括推出全新Qualcomm Dragonwing Q系列處理器。憑藉新增的服務與開發者產品，以及過去18個月內對Augentix、Arduino、Edge Impulse、Focus.AI與Foundries.io的收購，高通現已具備滿足更廣泛的物聯網客戶需求的能力，涵蓋從全球企業到在地的獨立開發者，並致力成為所有工業與嵌入式垂直產業的核心邊緣運算與AI技術首選供應商。
 
高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示：「在高通，我們不僅發表新產品，更推出一套全方位的新策略，協助幾乎各種規模、橫跨幾乎各垂直領域的組織，在追求效率與新機會的過程中，充分掌握AI與邊緣運算帶來的優勢。我們擴展的工業與嵌入式物聯網產品組合，結合強大的開發者生態系，使高通成為建構可規模化、智慧連網商用解決方案的終極平台。」
 
高通正重塑工業與嵌入式物聯網（IE-IoT）布局，鎖定邊緣運算與 AI 解決方案，透過擴展處理器、軟體與開發工具組合，並完成多項策略性收購，強化在工業、影像與智慧裝置市場的競爭力。高通並建構支援 Linux、Windows 與 Android 的統一軟體架構，結合 Arduino、Edge Impulse 與 Foundries.io，降低開發門檻、加速從原型到商用部署。

在產品面，高通推出新一代 Dragonwing 物聯網處理器。Dragonwing Q-8750 主打高效能邊緣 AI，AI 算力達 77 TOPS，可在裝置端執行大型語言模型，並支援多鏡頭與高階影像處理；Dragonwing Q-7790 則以 24 TOPS 裝置端 AI 為主，鎖定智慧攝影機、顯示與協作系統，並強化多媒體與資安功能。

高通也完成收購台灣影像晶片廠 Augentix，將其低功耗視覺與影像處理技術納入產品藍圖，加速布局智慧攝影機與工業物聯網，並擴充 Insight 視訊智慧平台。Insight 平台結合邊緣 AI 與大型語言模型，提供即時影像分析與對話式查詢，應用涵蓋企業安全與關鍵基礎設施。

此外，高通持續強化定位與開發工具生態，提供不依賴 GNSS 的地面定位服務，並將 Edge Impulse 深度整合至 Dragonwing 裝置，支援高安全、離線環境中的 AI 推論與部署。

關鍵字： 高通

