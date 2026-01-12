社區、民代都來邀請！永慶房產集團協力5萬家庭防詐顧房產

▲永慶房產集團響應內政部地政司，推廣「地籍異動即時通」協力防詐。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

台灣的房屋自有率超過8成，每年的房地產買賣也有近30萬件，如果民眾對保護房產安全的知識不足，很可能被詐騙盯上了還渾然不決！永慶房產集團在全台16縣市舉辦近900場「預防房產詐騙公益講座」，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，吸引近5萬人報名參與，協助民眾在買房、持有房產的每個階段，都能更安心守護自己與家人的財產安全。

永慶整理出5大常見的房產詐騙手法，包含：假行情真低賣、假買方真騙屋、假屋主真詐財、假債權真法拍、假中人真騙錢，不論是買房的錢還是房子的產權，都是詐騙目標。因為房產安全是影響人生的大事，是很多民眾關心的議題，永慶從推動反詐公益宣講以來，就不斷獲得鄰里、社區邀請舉辦。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，為了讓資訊取得比較弱勢的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識，永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」、宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請雙北市警察局、地政局等單位帶來第一手防詐知識，感謝里長與各單位一起推動防詐。

▲永慶房產集團推動「預防房產詐騙公益講座」，累計至2025年底成功舉辦近900場次、吸引近5萬人報名參與。

走訪全台 永慶把房產防詐講給大家聽

「防詐的議題跟人的生活很緊密，所以要走入人群，才能把力量傳出去。」永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，南部場次如台南、高雄、屏東等，共舉辦了近百場、逾8千人參加防詐公益講座，「我們收到很多的邀請，希望我們到里民活動中心、社區的住民大會去舉辦房產防詐講座，參加過的民眾都認為資訊很有用，很值得分享跟推薦。」

多年深耕台中市服務的有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶也說，集團推廣公益不分城市與地方，讓各地都有機會舉辦「預防房產詐騙公益講座」，再聯手台中地政局、大甲警察大隊把反詐能量擴大，把防詐的重要觀念傳播出去，因此場場講座的報名人數都爆滿、不斷加開，非常有意義。

▲永慶加盟四品牌在新北、基隆、宜蘭與花蓮，共舉辦超過60場防詐講座。

中古屋買賣要有保障 委託合法、誠實仲介

在北部的場次中，產權保護、安全買賣部分，常常是全場提問焦點。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹提醒，想要安全的買賣中古屋，務必要委託有信譽、誠實的仲介公司，也可以到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員，如果是經由永慶不動產、有巢氏房屋、永義房屋與台慶不動產委託成交，通常還會有對消費者保障較高的「價金履約保證」、特約代書或較充分的產權調查，提高房產交易的安全性。

永慶房產集團從2024年起，以「誠實房仲，全面反詐」為號召，攜手內政部地政司、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局，在全台推動反詐公益宣講，長期累積社會的房產安全意識，發揮社會的正向影響力，協助民眾在買房、持有房產的每個階段，都能更安心守護自己與家人的財產安全。

