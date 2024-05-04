表姊勸轉入「1職業」！月入7萬她不信　內行點頭：薪水很可觀

▲表姊曝保險業月入7萬！女網友半信半疑：是唬爛嗎？。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

一名女網友日前在網路上發文，指出她目前的工作周休二日，月薪大約4.8萬，但表姊得知後，卻勸她轉行，建議她去做保險業，2年後薪水就可以達到7萬元。而原PO一聽感到半信半疑，直呼「是她唬爛我嗎？」貼文一出立刻引起許多網友討論。

一名女網友日前在Dcard中發文，表示她目前的工作周休二日，月薪大約4.8萬。但她的表姊得知後，卻叫她轉行去當保險跑客戶，這樣2年後薪水一個月就可以來到7萬元。而原PO一聽感到半信半疑，質疑保險業是真的那麼好做「還是她唬爛我嗎？」

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貼文一出立刻引起許多內行網友熱議，紛紛留言表示「厲害的業務幾十萬幾百萬都有，只是真的很少，不過七萬也算是很厲害了」、「不唬爛喔，但付出的時間成本跟學習時間，再加上有可能朋友會白眼你的覺悟」、「業務就是薪水不設限啊，別說7萬，17萬都有可能，但業績不好的時候呢，吃土都有可能」、「不唬爛啊，你做得好的話甚至能六位數，有些爸媽以前在保險業做，小孩後來接爸媽衣缽的，那種通常都有既定客源而且薪水很可觀」。

也有網友透露，他的朋友原先只是兼差做保險，後來收入大於正職的錢，就直接轉行做保險業「現在月入10幾萬」。

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