鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鐵飯碗招考又來了！經濟部所屬國營事業油、電、糖、水4家公司將統籌辦理新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定394名，起薪達4.6萬元。

經濟部說明，台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司招考暫定名額394名，初（筆）試日期訂在今年10月18日。

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此次甄試招考類別及招考名額，企管62人、人資12人、財會18人、國貿3人、資訊25人、統計資訊5人、資通安全17人、政風9人、法務7人、地政5人、土木20人、建築4人、機械49人、電機82人、儀電19人、環工8人、職業安全衛生3人、畜牧獸醫4人、農業3人、化學9人、化工製程27人、地球物理3人，合計394人，但最終實際名額應以甄試簡章公告內容為準。

各類別考試科目、應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱甄試簡章。簡章預定於115年6月18日於甄試網站及經濟部與各事業機構網站公告，不另販售紙本簡章。

公告網址為：

甄試網站https://service.taipower.com.tw/Exam/

經濟部https://www.moea.gov.tw/

台糖公司https://www.taisugar.com.tw/

台電公司https://www.taipower.com.tw/

台灣中油公司https://www.cpc.com.tw/

台水公司https://www.water.gov.tw/



