快訊／台積電法說失靈！下挫30元至2055　台股下跌逾240點

▲台股今天以小漲開盤後隨即翻黑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

市場認為中東戰爭最壞時期已過，美股主要指數16日全數收紅，標普與那指連續第二天創新高；台股今（17日）在台積電（2330）法說失靈，ADR收跌逾3%下，以小漲13.64點開出後翻黑，指數下挫247.02 點至36885 點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到2055元，跌幅1.44％；鴻海（2317）上漲0.5元至207.5元；聯發科（2454）上漲35元至1930元；廣達（2382）上漲1.5元來到320元；長榮（2603）維持平盤至201.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲115點或0.24％，收在48578.72點；標準普爾500指數上漲18.33點或0.26％，收7041.28點；那斯達克指數上漲86.68點或0.36％，收在24102.7點；費城半導體指數上漲90.06點或0.97％，收9329.35點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48578.72 ▲115.0 ▲0.24% S&P500 7041.28 ▲18.33 ▲0.26% NASDAQ 24102.7 ▲86.68 ▲0.36% 費城半導體指數 9329.35 ▲90.06 ▲0.97%

資料來源：證交所