聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

▲聯電居今日台股上市成交量一哥。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

挾著跨入矽光子、取得快閃記憶體代工接單雙重題材，聯電（2303）延續昨（16）日強勢攻勢，今（17）日帶量最高上攻74.8元，股價攀近兩個月半新高，漲幅逾9%，截至中午12點30分左右，成交量來41.8萬多張，超越昨天攻漲停的28萬張，居上市成交量最大個股。

聯電高層在日前法說談到，先進封裝、矽光子為下一階段重要成長引擎，透過與比利時微電子中心（IMEC）合作，目標在明（2027）年提供符合產業標準的12吋矽光子PDK，切入AI、網通、消費電子與車用等高效能應用，目前已有產品驗證效能優勢。

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而聯電與旗下子公司聯穎光電、HyperLight也宣布三方展開策略性合作，透過6吋、8吋晶圓量產HyperLight的TFLN（鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台，這可視TFLN光子技術商業化的重要里程碑，除了矽光子題材，市場也傳出聯電有意調漲代工價格，以及取得SLC、MLC快閃記憶體代工等消息。

聯電第一季累計營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，公司將於4月29日召開法說會，分析晶圓代工成熟製程廠第二季價格走勢。