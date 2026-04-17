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戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美國線年度長約本月底到期，但除了超大型直客，其餘都還未簽署。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，俄烏、紅海與波斯灣的戰爭讓通膨問題日益浮現，美國線本月中雖然實質運價有調升100-200美元，但因貨量不足，接續的5月1日漲價並不看好，本月底到期的年度長約，除了超大型直客，其餘還都將僵持未簽。

前兩周美東線因砍班多，呈現滿載現象，上周美東線每大箱(40呎櫃)3700美元運價，本周15日運價實漲100-200美元，目前美西在288-2900美元之間，美東在3700-3800美元之間，主要是反應油價上漲，長約客戶美西2100美元加220美元油料附加費，另實施長約與現貨一比一配比價，平均每大箱約2500美元。

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本周美西、美東航班均未滿載，5月1日的例行性漲價目前還未公布漲幅，但估計很難再漲，如果伊朗戰爭結束，還須取消燃油附加費。

美國線年度長約在去年年底，超大型直客美西美大箱約簽在1900美元，美東約2900美元，船公司希望其餘長約美西簽在2200-2400美元之間，美東線加1000美元，但是直客與攬貨公司都不願接受，目前還在僵持狀態。

歐洲線情況很不好，油價高漲運價還下跌，目前一般收費每大箱在2000-2200美元之間，但也有船公司收1900美元，主要是因很多船公司歐洲線配置的都是2萬箱(20呎櫃)以上的超大型貨櫃船，運力長期過剩。

大型攬貨公司也對後市並不看好，認為5月歐美線漲價都有困難，主要是因為幾場仗打下來，加上這次伊朗戰爭讓油價飆漲，通膨問題很快浮現，各國民眾消費都轉趨保守。

關鍵字： 戰爭拖久通膨歐美線貨撐不起來美線長約未簽

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