長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　大票人瘋朝聖

▲一名網友20年前以61.2元入手一張台積電，昨日終於賣了，成本6萬猛賺近200萬，超狂報酬率引發網友熱議，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

文／鏡週刊

全球晶圓代工龍頭台積電昨（16日）舉行法說會繳出亮眼成績單，股價也先行暖身，以2,085元作收，上漲5元。一名網友長抱台積電20年，昨日終於賣了，他在社群曬出超狂的股價對帳單，雖然只有一張，但買在61.2元，賣在2,065元，報酬率3,257.84%，狠賺近200萬元。貼文曝光，網友紛紛朝聖，並抱以羨慕眼光，「6萬放20年變206萬的魔法！」、「果然是一張不賣奇蹟自來」、「快2000才開始的看到這種都只能說深感羨慕」。

法說會繳亮眼成績 上季獲利22.08元

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台積電（2330）昨日舉行法說會，2026年第一季合併營收達新台幣1兆1,341億元，季增8.4%、年增35.1%；稅後純益5,724.8億元，季增13.2%、年增58.3%；每股盈餘22.08元。若以美元計算，單季營收為359億美元，季增6.4%、年增40.6%；毛利率66.2%，營業利益率58.1%，稅後純益率50.5%，整體獲利能力較去年同期與上一季同步墊高。台積電也預估2026年全年以美元計價營收成長逾30%。

股價先暖身重回2000元 ADR反跌逾3%

在法說會之前，法人和股民已經先押寶，由波段低點1760元反彈至2100元，股價再創新高，昨日收2085元，上漲5元。不過，法說會後利多出盡，台積電ADR下跌11.75美元，收363.35美元，跌幅逾3%，今日台股開盤，恐面臨龐大賣壓。

網友61元買2065元賣 報酬率3257%

一名網友昨日在法說會前也選擇出脫台積電，他在Threads發文表示，因為需要週轉，決定把20年前買的一張台積電賣了，只留下歷年配發的87股。從原PO曬出的對帳單，他當時買在61.2元，昨日賣在2065元，不包括配股配息，扣掉交易稅和手續費，獲利199萬餘元，報酬率3,257.84%。

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言，有人不解為何只買一張？多數人則羨慕原PO真能抱，「可惜買太少了」、「你已經贏過太多人了」、「最勇的走撐過2008（金融海嘯）之後那10年甚至經歷過台積電差點被賤賣。絕對是真材實料」、「果然是一張不賣奇蹟自來」、「6萬放20年變206萬的魔法！」、「能忍那麼久的都是狠人」、「快2000才開始的看到這種都只能說深感羨慕」。



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