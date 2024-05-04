快訊/詐團盜用K董照片騙加入股票投資社團　星宇航空檢舉不完

▲近日詐騙團體在臉書上盜用K董名義刊登的詐騙廣告有20多則。註明「贊助」的就是廣告。（圖／星宇提供）

記者張佩芬／台北報導

近日詐騙團體盜用星宇航空董事長張國煒的照片，密集在臉書上刊登廣告，邀請民眾加入股票研討社團或是星宇粉絲團，讓星宇航空公關部門相當困擾，指出向警政署165詐騙專線檢舉後，臉書會撤下廣告，但是詐團很快換個名稱又推出新廣告，沒完沒了，只能期盼民眾不要受騙上當。

詐團利用新聞報導中刊登的名人照片，複製後以第一人稱在臉書上刊登廣告，招攬投資大眾加入股友社等，之前張宗謀、陳文茜知名人士都曾遭到存股、飆股社刊登詐騙廣告，經當事人親自出面澄清或是新聞報導，警政單位也出面處理都已撤下，近日密集盜用張國煒、K董名義刊登詐騙廣告。

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星宇公關主管指出，公司無法聯繫臉書，只能在臉書上檢舉，或是向警政署165詐騙專線檢舉，但是詐團會一直換名稱上廣告，例如星宇航空-張國煒、星宇航空董事-K董、張國煒(星宇航空創始人)等，有的用比較間接的手法，寫：大家好，我是張國煒，我曾身價千億，但也一度差點…；也有直接寫股票操作心得的；或是感性述說感謝太多朋友的鼓勵和支持，要建立一個星宇粉絲團，為支持的朋友提供一些能力所及的幫助，最後還附註目前僅剩23位加入名額。

警政署有發簡訊提醒民眾，寫道：警政署提醒您，詐團盜用名人照片投放投資廣告引加LINE群組，群組成員多為詐團暗樁，切勿輕易相信，詳見：165.npa.gov.tw。