前一天才示警！「這檔ETF」暴跌17%　不敗教主：早就叫你跑了

記者周亭瑋／綜合報導

中信特選金融ETF（00917）今（21）日股價跳空重挫，盤中跌幅一度超過17%，成為今日ETF市場中跌幅最重的標的之一。市場分析指出，00917此次大跌並非基本面轉弱，而是先前大幅溢價後的價格修正；事實上，「不敗教主」陳重銘昨（20）日才發文示警，提醒00917溢價高達18%，直言先跑再說，如今市場迅速上演「校正回歸」。

溢價收斂成主因 非市場利空

觀察今日ETF市場表現，跌幅居前的除了00917，還包括新光美國電力基建（009805）；不過，市場認為，兩檔ETF的下跌皆與基本面或總體經濟不確定性無關，主要反映的是市價偏離淨值後的溢價收斂。

專家神準預言！海外型ETF除息前要小心

對於00917今日走勢，陳重銘今發文指出，昨日已提醒「大幅溢價還搶著進場，下場就是被一次校正回歸。」他也說明，海外型ETF因規模有限，若搭配高配息，除息前特別容易出現溢價，當投信申請擴大規模、釋出籌碼後，價格就會快速回落。

網友感嘆：不聽老師言吃虧在眼前

面對市價驚人跌幅，網友們紛紛回應，「好扯」、「不聽老師言，吃虧在眼前」、「昨天沒看到老師這篇文，所以沒有賣掉」、「謝謝老師的提醒」、「這就是老師傳達的知識，謝謝」、「在輕鬆存股群中，被老師帶著走一次的感覺，真實學到...感謝老師」、「大幅溢價還搶著進場，下場就是校正回歸」。

規模到頂供需失衡 溢價成陷阱

00917日前公告預計配息3.5元，優渥金額吸引大量買盤湧入，導致規模觸及上限。中信投信為保障既有股東權益，自1月6日起暫停受理初級市場申購，在籌碼供需失衡下，市價被買到大幅高於淨值。

隨著19日除息並恢復申購申請，套利籌碼釋出，導致今日市價出現斷崖式下跌，回歸其真實價值。

