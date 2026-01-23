ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

60萬本金5年變800萬！　專家教方法

朱家泓表示，只要照紀律操作，長期投資可保留戰果且不會大賠。

▲朱家泓表示，只要照紀律操作，長期投資可保留戰果且不會大賠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

57歲開始學技術分析，60歲開班授課，飆股上校朱家泓現已來到70從心所欲階段，與學生林穎共同創辦了家泓學院。對他而言，投資教學仍是他熱愛的人生職志。他有系統、有邏輯的投資教學方式，也讓許多學生找到穩健獲利密碼。

「不要認為手邊只有60萬元就沒有希望。真正沒有希望的是你連目標都不願意訂。」朱家泓一針見血指出，在投資市場上真正拉開距離的，從來不是起始金額，而是時間、方法與目標設定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，一般人只要有心願意訂目標，存下60萬元並不是件困難的事；「如果有60萬，照著我的方法做，5年後至少能滾出800萬元。」朱家泓篤定的說，對資金有限的散戶來說，技術分析是最公平、有效的工具，與其盲目聽明牌，不如專注在勝率高、市場資金集中的強勢股，鎖定5到10檔標的就行。

找出短中期均線最強標的後，接著就要等待買點。「回後上漲，才是技術分析的買點。」朱家泓會反覆提醒學生：不要追高、不要殺低；而這個「等」，對散戶來說也是最難修行的部分。「市場每天都在動，但真正屬於散戶的機會，往往一年也沒幾次。看得懂型態、選得出強勢股，最後能不能賺到錢，關鍵只剩一件事，就是等不等得到那個位置。」

家泓學院共同創辦人林穎，跟著朱家泓學投資已有10多年。「剛開始上老師的課，覺得很有系統、有邏輯，之後透過交易實戰發現，老師教的方法對散戶來說，可複製、可學習且可獲利，平均每年報酬率可達2至3成。」

學員許小姐分享，「以前投資都靠朋友報牌，現在有了一套可依循的邏輯與紀律，內心踏實許多。尤其過去下單時，常被恐懼與貪婪左右心念，搶著買、急著賣毫無章法；現在不同了，不但有明確的停損、停利依據，投資心態也變得更穩定，不會再有散戶凹單情況。」

回顧過去20年的投資路，朱家泓坦言，當初學技術分析的初衷，單純只是想一個月多賺3、5萬元生活費，自由自在不用打卡、也不必看老闆臉色，「沒想到後來教課，遇到了一些機緣，就順勢走到了這裡。我明白，投資若沒有方法，散戶真的會多走很多冤枉路。」

而在這條路上，他特別強調紀律，且必須徹底認識自己。「每一種方法，都需要有相對應的本事，要做短，就要懂得買、捨得賣；要做長，就要抱得住、不怕跌。只有知道自己適合什麼，掌握好操作界線，獲利才能細水長流。」


更多鏡週刊報導
達人理財／回後買上漲紀律投資術　飆股上校短波操作年賺50%
高檔逮飆股3／6天就賺逾7%　飆股上校揭「回後買上漲」3大關鍵
高檔逮飆股1／只買5到10檔最強股　飆股上校靠「等」字訣1年賺50％

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

推薦閱讀

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

新壽不動產投資踩3道紅線　金管會下重手併罰395萬

金管會今年第1筆重大裁罰出現，苦主由台新新光金（2887）子公司新光人壽因踩不動產取得過程、客戶簽約違反個資法等紅線，共吞下395萬元罰鍰。

2026-01-22 17:04
馬年過年換新鈔　北富銀、台新銀2／9開跑

馬年過年換新鈔　北富銀、台新銀2／9開跑

農曆年即將來到，歲末年終之際，換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，根據往年央行慣例，7大公股行庫、郵局會在農曆春節前5個營業日開始兌換新鈔，並設立換鈔專櫃。若以此推算，今（2026）年換新鈔時間從2月9日起跑至2月13日為，實際作業仍以央行、各家金融機構公告為準，而北富銀、台新銀兩家銀行也宣布換新鈔作業。

2026-01-22 16:24
英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股價飆近3%創4年新高　22日盤後公布財報受矚目

英特爾股東對公司前景的信心升溫，樂觀程度創下多個季度新高，市場押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型正在逐步落實，加上全球資料中心加速建置，帶動對傳統伺服器晶片的需求回溫，公司預計於本周四美股收盤後公布第四季財報。

2026-01-22 12:43
台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

2026-01-22 12:19
廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇啟動人形機器人策略轉型　搶2030年全球5%市佔率

廣宇科技（2328 ）今（22）日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5%市佔率。

2026-01-22 14:54
證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世　享壽77歲

證交所前總經理朱富春逝世，享壽77歲。由於朱富春曾任台銀證券董事長、集保董事長、曾任華豐、凱基證等知名企業董事，金融證券業資歷、輩份相當高，過世消息傳出後，外界感到訝異並感到惋惜。

2026-01-22 14:15
玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

2026-01-22 11:59
SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

2026-01-22 11:32
飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

2026-01-22 10:20
群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。

2026-01-22 10:18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

川普取消關稅威脅　美股開盤道瓊漲400點

日月光重訊3連發！豪砸近26億拚擴產

收到財產稅金逃不掉！2026遺贈稅新制大公開　8項QA懶人包一次看

飆股上校「高檔逮飆股」6天賺逾7%　3大關鍵曝光

60萬本金5年變800萬！　專家教方法

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

仁寶尾牙豪砸2500萬「人人都有1萬」

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

獨家／李明輝將接陽明總經理職務　今年三位高階退休將加速年輕化

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

外資再暴砍面板20萬張！　群創81萬張開高後慘跌

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

即／威力彩連25槓　下期飆6.9億

專家靠1字訣買5檔股　1年賺50％

存款多不等於財務自由！財商測驗揭露理財盲點

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366