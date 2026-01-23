60萬本金5年變800萬！　專家教方法

▲朱家泓表示，只要照紀律操作，長期投資可保留戰果且不會大賠。（圖／鏡週刊提供，下同）

57歲開始學技術分析，60歲開班授課，飆股上校朱家泓現已來到70從心所欲階段，與學生林穎共同創辦了家泓學院。對他而言，投資教學仍是他熱愛的人生職志。他有系統、有邏輯的投資教學方式，也讓許多學生找到穩健獲利密碼。

「不要認為手邊只有60萬元就沒有希望。真正沒有希望的是你連目標都不願意訂。」朱家泓一針見血指出，在投資市場上真正拉開距離的，從來不是起始金額，而是時間、方法與目標設定。

他認為，一般人只要有心願意訂目標，存下60萬元並不是件困難的事；「如果有60萬，照著我的方法做，5年後至少能滾出800萬元。」朱家泓篤定的說，對資金有限的散戶來說，技術分析是最公平、有效的工具，與其盲目聽明牌，不如專注在勝率高、市場資金集中的強勢股，鎖定5到10檔標的就行。

找出短中期均線最強標的後，接著就要等待買點。「回後上漲，才是技術分析的買點。」朱家泓會反覆提醒學生：不要追高、不要殺低；而這個「等」，對散戶來說也是最難修行的部分。「市場每天都在動，但真正屬於散戶的機會，往往一年也沒幾次。看得懂型態、選得出強勢股，最後能不能賺到錢，關鍵只剩一件事，就是等不等得到那個位置。」

家泓學院共同創辦人林穎，跟著朱家泓學投資已有10多年。「剛開始上老師的課，覺得很有系統、有邏輯，之後透過交易實戰發現，老師教的方法對散戶來說，可複製、可學習且可獲利，平均每年報酬率可達2至3成。」

學員許小姐分享，「以前投資都靠朋友報牌，現在有了一套可依循的邏輯與紀律，內心踏實許多。尤其過去下單時，常被恐懼與貪婪左右心念，搶著買、急著賣毫無章法；現在不同了，不但有明確的停損、停利依據，投資心態也變得更穩定，不會再有散戶凹單情況。」

回顧過去20年的投資路，朱家泓坦言，當初學技術分析的初衷，單純只是想一個月多賺3、5萬元生活費，自由自在不用打卡、也不必看老闆臉色，「沒想到後來教課，遇到了一些機緣，就順勢走到了這裡。我明白，投資若沒有方法，散戶真的會多走很多冤枉路。」

而在這條路上，他特別強調紀律，且必須徹底認識自己。「每一種方法，都需要有相對應的本事，要做短，就要懂得買、捨得賣；要做長，就要抱得住、不怕跌。只有知道自己適合什麼，掌握好操作界線，獲利才能細水長流。」



