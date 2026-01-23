快訊／台股創高衝破32000！指數大漲逾270點　台積電漲10元至1770

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股22日收盤續走高，帶動台股今（23日）開高，指數大漲逾270點，衝破32000點，再創下新的里程碑。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1770元，漲幅0.57％；鴻海（2317）上漲2元至225.5元；聯發科（2454）上漲40元至1525元；廣達（2382）上漲1.5元來到284.5元；長榮（2603）維持平盤至192.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲306.78點或0.63％，收在49384.01點；標準普爾500指數上漲37.73點或0.55％，收6913.35點；那斯達克指數上漲211.19點或0.91％，收在23436.02點；費城半導體指數上漲13.1點或0.16％，收8055.17點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49384.01 ▲306.78 ▲0.63% S&P500 6913.35 ▲37.73 ▲0.55% NASDAQ 23436.02 ▲211.19 ▲0.91% 費城半導體指數 8055.17 ▲13.1 ▲0.16%

資料來源：證交所