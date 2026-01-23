快訊／台股創高衝破32000！指數大漲逾270點　台積電漲10元至1770

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股22日收盤續走高，帶動台股今（23日）開高，指數大漲逾270點，衝破32000點，再創下新的里程碑。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1770元，漲幅0.57％；鴻海（2317）上漲2元至225.5元；聯發科（2454）上漲40元至1525元；廣達（2382）上漲1.5元來到284.5元；長榮（2603）維持平盤至192.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲306.78點或0.63％，收在49384.01點；標準普爾500指數上漲37.73點或0.55％，收6913.35點；那斯達克指數上漲211.19點或0.91％，收在23436.02點；費城半導體指數上漲13.1點或0.16％，收8055.17點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49384.01
|▲306.78
|▲0.63%
|S&P500
|6913.35
|▲37.73
|▲0.55%
|NASDAQ
|23436.02
|▲211.19
|▲0.91%
|費城半導體指數
|8055.17
|▲13.1
|▲0.16%
資料來源：證交所
