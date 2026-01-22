日月光重訊3連發！豪砸近26億拚擴產

▲日月光連環3重訊曝光！攜手日商、本土廠商砸26億拚擴產。（圖／記者高兆麟攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

半導體封測龍頭日月光投控（3711）今（22）日火力全開，下午於短短一小時內連續發布三則重大訊息，代旗下兩大子公司日月光半導體與矽品精密宣布大手筆投資。為了因應日益增長的生產與營運需求，集團今日公告採購生產設備與廠務工程合約，累計總金額高達新台幣25.79億元，展現出強大的產能擴充野心，引發市場高度關注。

根據重訊公告顯示，這波投資攻勢由「日月光半導體」率先發難，宣布投入高達11億4882萬元的重金，向全球半導體設備大廠東京威力（TOKYO ELECTRON LIMITED）採購一批供營業用的機器設備。該交易採比價及議價方式進行，事實發生日跨度從去年2月至今（115）年1月。外界分析，這筆巨額設備採購案將有效強化日月光在先進封裝領域的製程競爭力，為後續接單底氣再添火力。

不僅如此，子公司「矽品精密」隨後也接力公告兩項大規模廠務工程合約，總投入金額約14.3億元。其中，矽品斥資8億8024.9萬元委託國內無塵室工程大廠「聖暉工程科技」負責廠務工程，合約期限預計至明（116）年3月底；另一項合約則委託「勝義發營造」，金額約5億5007萬元，工程預計在116年6月底前完工。這兩項工程同樣以生產及營運用為目的，顯示矽品對於未來幾年的產能需求看好。

事實上，日月光集團今日這三筆重訊合計投資額逼近26億元大關，且投資對象涵蓋國際設備大廠與國內專業營造團隊，整體布局相當全面。市場人士認為，隨著高效能運算（HPC）與AI應用需求持續爆發，日月光投控此時大舉更新設備並擴建廠房基礎設施，無疑是為了在下一波景氣循環中搶占先機。營運長吳田玉對此也透過重訊表示，相關採購均依據公司核決權限辦理，旨在確保生產穩定。