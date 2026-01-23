驗船中心舉辦ISPS CODE公司保全員訓練課程　提升海事保全意識

▲CR持續深耕海事安全培訓，圓滿完成CSO訓練課程。（圖／貿協提供）

財團法人驗船中心(CR)於1月21日至23日舉辦國際船舶及港口設施保全章程(ISPS CODE)的公司保全員(CSO)訓練課程。

船舶為全球貿易與能源運輸的重要支柱，對各國經濟發展具有關鍵影響，然而，隨著海上安全威脅型態日趨多元，船舶於航行中及停泊全球港口時皆可能面臨海盜攻擊、偷渡客登輪或其他非傳統安全威脅，講師藉由本次課程提供專業知識與完整案例解析，協助學員強化海事保全意識，進一步降低危害風險。

CR指出本次課程內容包含ISPS CODE規章與條款介紹、船舶保全評估及計畫綱要制訂、緊急應急計畫準備及船舶保全查驗程序及重點剖析等專業主題，講師結合了自身多年檢驗與稽核實務經驗，深入淺出地提供學員理論知識，並針對實務操作進行詳細探討，使學員在課程中受益匪淺。

同時，為加強學員對潛在危險的應對能力，特別邀請刑事警察局偵五隊的專業教官，針對危險物質裝置辨識及爆裂物相關知識進行授課。期許學員能夠將所學應用於未來工作中，以有效強化所屬船隊之船舶保全。

CR表示自2004年ISPS CODE生效以來，CR定期舉辦公司保全員(CSO)訓練課程，本次課程吸引陽明海運、萬海航運、德翔海運、四維航業等多家航商派員參訓，現場互動熱烈，學員反應良好。

本課程固定於每年1月及8月各舉辦一場次，今年8月場次將於高雄舉行，已開放報名，歡迎業界先進踴躍參與，相關課程資訊請參考CR官網訓練課程專區