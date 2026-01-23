仁寶尾牙豪砸2500萬「人人都有1萬」　董座喊2026重返兆元企業

▲仁寶董事長陳瑞聰（左）喊話2026重返兆元企業 。（圖／資料照，下同）



記者許力方／台北報導

代工大廠仁寶22日舉辦旺年會，在南港展覽館席開逾800桌，現場不僅豪撒逾2500萬元獎金，「人人都有1萬元」，還請來梁靜茹、蕭煌奇、告五人等重量級歌手輪番開唱，氣氛宛如大型演唱會。董事長陳瑞聰坦言，「2025年是我們的谷底」，但他看好今年AI伺服器會成長爆發。

2025是谷底 2026看好AI伺服器爆發



陳瑞聰在尾牙上說，仁寶2025年營收約7575億元，較高峰期2021年的1兆2300億，明顯下滑4成，堪稱公司營運谷底。先前他受訪時提到，疫情期間筆電需求暴增，曾帶來短暫紅利，疫情退潮後市場快速反轉，公司也花了一段時間調整體質、淘汰低毛利純代工產品線，面臨4年的體質調整期。

陳瑞聰提到，過去一年半公司積極轉型，導入AI於設計、製造與管理流程，成果逐步顯現，展望2026年，他有信心，AI業務將迎來爆發性成長，仁寶可在最短時間內重返「兆元企業」行列。

兆元宴是否現身 陳瑞聰語帶玄機

針對外界關注是否出席輝達執行長黃仁勳返台舉辦的「兆元宴」，陳瑞聰僅低調回應「到時候就知道」，並透露輝達台灣新總部鄰近仁寶，雙方合作關係可望持續深化。