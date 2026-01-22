快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心聯手為市場降溫，今（22）日再公告4檔飆股列入處置黑名單，將從明（23）日起一路關到2月5日，其中因「AI急需一塊布」題材爆漲的上市公司台玻（1802）、上櫃公司健椿（4561）皆為每5分鐘撮合一次；而上櫃公司昇達科（3491）與德宏工業（5475）皆為20分鐘撮合。

台玻今日雖然以下跌2.8元或5.19%、每股51.2元作收，終止連6漲，但盤中衝到57.4元刷28年新高，且最近6個營業日累積收盤價漲幅達41.55%、1月22日的週轉率為10.57%，遭證交所連續3個交易日列為注意股，今日再進一步打入處置股行列。

低軌衛星股昇達科今日盤中刷997元天價，終場以上漲44元或4.67%、每股986元作收。由於今日本益比為143.11、股價淨值比為24.28且為其所屬產業類別股價淨值比之5.1倍、當日週轉率達7.62%，近期有8個交易日被列注意股，今日再度進入處置名單。

櫃買中心指出，由於昇達科最近30個營業日內曾被發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日列為注意股，因此自明日起10個營業日採分盤交易，約每20分鐘撮合一次。

機器人股健椿今日以上漲2.3元或5.29%、每股45.75元作收，連5個交易日收漲，櫃買中心指出，健椿今日被盯上的原因是最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.56%、今日成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.06倍，由於含今天在內已有3個交易日列注意股，所以打入處置名單，明起至2月5日分盤交易，5分鐘撮合一次。

玻纖布股德宏今日以上漲7元或6.86%、每股109元作收，櫃買中心表示，德宏最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日列入注意股，明起至2月5日打入處置名單，20分鐘撮合一次。