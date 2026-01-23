4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺　力積電最弱勢跌逾8%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

南亞科（2408）、威剛（3260）、力積電（6770）及晶豪科（3006）等四檔記憶體相關個股結束分盤交易處置期，今（23）日恢復正常交易，四檔個股就屬晶豪科表現最為強勢，開高之後一度觸及162元漲停價位，但仍不敵獲利了結賣壓，四檔個相繼翻黑，呈現大幅震盪格局。

力積電、南亞科今日恢復交易之後，股價雖然上沖下洗，依然市場人氣股，兩檔均擠身上市成交量前十大個股，力積電以上漲1.2元、64.8元開出，一路震盪走低，最低來到58.5元，重挫逾8%，高低點震盪達9.4%，開盤40分鐘，到10點15分左右，成交量來到18萬多張，居上市成交量第二大個股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南亞科以275元開出，最高來到275.5元，之後震盪走低，最低來到256元，震幅約7.3%，到10點15分左右，成交量約8萬多張，居上市成交量第八大個股。

四檔恢復正常交易股記憶體個股，就屬晶豪科早盤表現最為強勢，跳空開高觸及162元漲停價，漲勢並沒有維持太久，在9點半之後，就翻黑走跌最低來到140元，高低點震幅達14%多，而威剛以307元紅盤開出，雖然幾度跌至296.5元平盤之下，都能迅速回到盤上，維持強勢格局，整體相較其他三檔個股，股價震幅相對小。