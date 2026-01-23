英特爾財測令人失望盤後大跌14%　陸行之：要看能否結構性改善

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然英特爾四季度營收及獲利都高於預期，但一季度營收獲利指引明顯低於市場預期，股價盤後大跌超過10%，他認為要看公司是否能夠結構性的改善。

英特爾在22日正常盤以上漲0.07美元或0.13%、54.32美元作收，但隨著盤後公布財報，雖2025年第4季度業績超出華爾街預期，但其發佈的2026年一1季度業績指引表現疲軟，引發盤後股價最低來到46.75美元，重挫近14%。

陸行之表示，英特爾 2025 年第四季財報表現確實優於市場預期，受資料中心 IC 銷售帶動，營收、毛利率與 EPS 均優於共識，營業利益率也回升至 26.4%，顯示公司在成本控制與部分產品線上出現改善跡象。

不過，他指出，真正讓市場失望的是英特爾對 2026 年第一季的展望。公司給出的營收與獲利指引明顯低於 Bloomberg 共識，反映記憶體與載板成本上升，將壓抑用戶端運算業務，同時 18A Panther Lake CPU 供應不足，也可能影響資料中心 IC 的短期出貨動能，導致股價盤前出現超過 10% 的修正。

針對晶圓代工業務，陸行之認為，英特爾近期確實展現出改善財務紀律的態度，包括第四季下調資本支出，並預期 2026 年資本支出持平或年減，這對現金流與資產負債表屬於正面訊號；但同時也必須看到，晶圓代工部門在第四季的虧損仍持續擴大，顯示結構性問題尚未真正改善。

在製程與客戶進展方面，英特爾已積極推動 18A、14A 製程，並與部分一線客戶進行設計導入與測試。陸行之指出，在美國政府政策因素下，部分客戶確實有動機嘗試英特爾的先進製程，但是否能從「測試第二來源」走到真正的流片與量產，仍需時間驗證。公司也坦言，14A 是否進入正式量產的關鍵決策時間點，將落在 2026 年下半年。

整體而言，陸行之認為，市場若要判斷英特爾是否能出現長期、結構性的轉型，仍需觀察三個重點：第一，晶圓代工虧損是否能明顯收斂，或引入新的重大外部投資；第二，先進製程能否從設計導入順利推進至流片與量產；第三，是否啟動晶圓代工事業的分拆計畫。

