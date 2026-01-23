玻纖布相繼抓去關！台玻、德宏今起列處置　股價震盪走低跌逾8％

▲台玻今列處置股，跌幅達8%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

高階玻纖布缺貨題材，相關股價近期飆漲相繼被處置，繼建榮（5340）之後，台玻（1802）、德宏（5475）等兩檔於今（23）日被列為處置股，台玻五分鐘一盤開低走低，最低跌至47元、跌幅8.2%，德宏則是回測百元大關，跌幅8.26%。

高階玻纖布缺貨可能持續到明（2027）上半年，外電報導蘋果、超微，以及輝達等科技大廠搶料，點燃這一波玻纖布強勁漲勢，台玻從1月14日34.15元急拉到昨（22）日57.4元，創下二十八年股價新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證交所昨日公告，台玻近五日漲34.74%，自今日起至2月5日為止，列為處置股，每五分鐘一盤，而今日股價波動度、成交量明顯降温，以50元低盤開出，就一路走低到47元，跌幅8.2%，到10點半左右，成交量約3.6萬張。

根據櫃買中心公告，德宏到昨日止近五日上漲17.71%，自今日起至2月5日為止，每二十分鐘一盤，今日股價開低走低，回測百元大關，跌幅最大為8.2%。

五檔玻纖布個股，建榮、台玻、德宏三檔均列為處置股，南亞（1303）、富喬（1815）兩檔仍維持一般交易，今日股價也呈現拉回整理格局。

