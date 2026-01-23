專家靠1字訣買5檔股　1年賺50％

▲台股一路走升，朱家泓反向拉高現金水位，保留銀彈因應變局。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「飆股上校」朱家泓軍人出身，57歲開始學技術分析，以30萬元進場，邊學邊交易，多年來磨出一套穩定獲利心法；2025年他見台股一路走高，拉高現金水位，靠著精準操作，以5成資金創造50%獲利。他的股市金句是：投機要捨得賣；投資要守得住。

「沒錢要衝，有錢要穩；年輕要衝，年老要穩。像我現在有了年紀，就很保守了。」57歲開始學技術分析，60歲開班授課，飆股上校朱家泓現已來到70從心所欲階段，與學生林穎共同創辦了家泓學院，因為投資教學仍是他熱愛的人生職志。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至2025年底，家泓學院創立已滿1週年。這1年來，朱家泓調整了投資部位，降低持股比例，花更多時間及心血，投入在技術分析課程。「台股目前位階高，以月線等長週期型態推算，農曆年前可暫時看到這波高點；我現在就是用大概5成資金操作，簡單結算過去1年績效，報酬率約50%。」

事實上過去半年，台股指數一路墊高，朱家泓逐步拉高現金水位，保留銀彈因應變局；加上授課忙碌，無暇整日盯盤，為提高資金效率，他以「回後買上漲」策略，做到犀利選股、精準上車且果斷停損停利，最終繳出5成獲利的好成績。

朱家泓強調，技術分析不是在選好公司，而是在等對的位置；像台積電是基本面很好的公司，適合長期存股，就不是技術分析的戰場。股票不用買多，只要買到最強的，抱著5檔、10檔就夠了。重點是什麼樣的股票值得等？「我每天都會抓出漲幅最強的100檔個股，再逐一檢視這些個股的技術線型。」

例如，2025年台達電漲幅翻倍，朱家泓即從中逮住多次短波段上漲機會。「先看5日均線是否上揚，再進一步比較週線，確認週線、月線皆平緩往上，就可成為口袋名單；但此時還不急著追高進場，須耐心等待買進時機。」

憑藉著10多年投資教學經驗，朱家泓直言，追高殺低是散戶常犯通病，而技術分析核心關鍵在等待買點。「我可能好幾個月才出手一次，其他時間都在等，這對散戶來說也是最難的修練；有些人看得懂型態，選得出強勢股，但最後未必能賺到錢，重點就在是否有足夠耐心，等待買點出現再出手。」

那麼究竟何謂好買點？「等到個股回檔後上漲是最佳機會，絕不是看到紅K就衝；基本條件就簡單一套，即股價回檔仍守住月線、不破前低，且5日均線重新往上翻揚。」

他強調，若回檔過程跌破月線、跌破前低，那就不是真的強勢股，不必怕錯過。像台達電在2025年5月初，即展開一波強勢多頭格局，每次回檔皆守住月線，直到10月跌破月線，多頭行情才結束。以短波段策略操作這樣的強勢股，一段一段累積下來，報酬率也相當可觀。



更多鏡週刊報導

達人理財／回後買上漲紀律投資術 飆股上校短波操作年賺50%

高檔逮飆股2／60萬怎麼翻身？ 朱家泓曝這樣做5年至少滾出800萬

高檔逮飆股3／6天就賺逾7% 飆股上校揭「回後買上漲」3大關鍵