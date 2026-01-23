2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

▲統一發票示意照。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
2025年11-12月期統一發票獎號將在周日（25日）開出，財政部統計，2025年9-10月統一發票百萬元以上大獎還有11名幸運得主未現身領錢，其中包括2張千萬元特別獎特主，由於領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。
根據財政部統計，這11張未領發票分別為：
千萬特別獎「25834483」：2張
1、Google Play｜台北市信義區
訂閱費，50元
2、阿潭ㄟ店專業生鮮市場｜桃園市中壢區中山東路3段88號
食品等，共153元
200萬特獎「46587380」：4張
1、App Store｜台北市信義區
應用程式，165元
2、街口支付｜台北市松山區長安東路2段225號8樓
手續費，90元
３、POYA Beauty寶雅｜桃園市桃園區慈文路727、729號
物品等，共1117元
４、寶昌食品｜屏東縣潮州鎮信義路27號1樓
食品，120元
雲端發票百萬獎：５張
1、7-ELEVEN｜基隆市七堵區東新街2號
飲品等，共295元
2、App Store｜台北市信義區
應用程式，165元
3、Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
外送費等，共69元
4、Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
外送費等，共9元
5、7-ELEVEN｜宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號
飲品等，共71元
