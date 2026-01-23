2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光 3／5到期

2025年11-12月期統一發票獎號將在周日（25日）開出，財政部統計，2025年9-10月統一發票百萬元以上大獎還有11名幸運得主未現身領錢，其中包括2張千萬元特別獎特主，由於領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺 力積電最弱勢跌逾8%

南亞科（2408）、威剛（3260）、力積電（6770）及晶豪科（3006）等四檔記憶體相關個股結束分盤交易處置期，今（23）日恢復正常交易，四檔個股就屬晶豪科表現最為強勢，開高之後一度觸及162元漲停價位，但仍不敵獲利了結賣壓，四檔個相繼翻黑，呈現大幅震盪格局。

英特爾財測令人失望盤後大跌14% 陸行之：要看能否結構性改善

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然英特爾四季度營收及獲利都高於預期，但一季度營收獲利指引明顯低於市場預期，股價盤後大跌超過10%，他認為要看公司是否能夠結構性的改善。

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價 逼近「萬元」

台股衝破32000大關，股王信驊（5274）也同步刷下天價，早盤最高攻上9175元、漲475元，再寫上市櫃個股新天價，逼近萬元，也就是未來可能買一張信驊要1000萬元。

饗賓今登錄興櫃衝409元 蜜月行情飆逾3成

連鎖餐飲集團饗賓餐旅（7883）今（23）日以300元認購價登錄興櫃，早盤開高，一度衝高至409元，漲幅高達36.33%。

錯過1700還有機會！ 蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天

台積電法說會後，股價衝上1,780元歷史新高，投資人該逢高調節，還是持續加碼？對此，國泰證期協理蔡明翰指出，台積電長期趨勢明確，每次法說會後一週左右的震盪期，反而是較適合進場布局的時間點。除了台積電及相關概念股，他也看好散熱與先進封裝族群，能趁股價回檔時分批介入、把握中長線機會。

快訊／台股創高衝破32000！指數大漲逾270點 台積電漲10元至1770

美股22日收盤續走高，帶動台股今（23日）開高，指數大漲逾270點，衝破32000點，再創下新的里程碑

航空貨運歐美線運價估2月初回升 東南亞線已明顯加高

大型航空貨運承攬業者指出，聖誕節後回落的運價目前還未見回升，估計2月初可看到農曆年前小旺季，東南亞航線運價則已明顯回升。如果比較兩岸航線運價，台灣市場明顯優於大陸市場，主要是因台灣有AI伺服器支撐，大陸市場則在少了電商貨後運價明顯回落。

獨家／李明輝將接陽明總經理職務 今年三位高階退休將加速年輕化

陽明海運(2609)明(23)日將召開董事會，討論新總經理任命案，據透露，行政院已核定由54歲的陽明業務長李明輝升任總經理；由於陽明副總經理鄭正雄、林楹棟與資深協理邱增玉都將在今年屆滿退休年齡，將使得陽明海運未來管理階層加速年輕化。

收到財產稅金逃不掉！2026遺贈稅新制大公開 8項QA懶人包一次看

財政部今（22）日最新預告修法，針對《遺產及贈與稅法》中「擬制遺產」課稅邏輯做出重大調整，明定往生者過世前兩年內贈與親屬的財產，將併入遺產總額課稅，並由受贈人單獨負擔遺產稅，不再由全體繼承人分攤。