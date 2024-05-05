日圓匯價從160飆升至151　美財長葉倫表態與日本政府磋商

▲日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於當地時間周六出席亞利桑納州活動時指出，「無法評論日本政府是否干預」、「我認為日本政府干預日圓的說法是謠言」，她表示，日圓短期內確實出現大幅波動，「這些干預措施很少見，我們將會進行磋商。」

《彭博社》指出，日圓匯價在4月底貶破160大關後急拉，至5月4日來到151，5日則在153.05左右徘徊，日本央行經常帳數據顯示，日本政府干預日圓的行動花費估逾600億美元（約台幣1.95兆元），不過日本財務大臣鈴木俊一拒絕證實是否介入日圓。

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葉倫過去對日本政府干預日圓的說法表態為穩定市場波動「偶一為之」的行為，但因市場普遍相信，過去一周日本政府有兩次出手拉升日圓的動作，匯銀主管預期美國對日圓走向也會予以關懷。

外電指出，日本政府較被市場預期「出手」的兩次都發生在近一周內，其中一次4月29日在日圓兌美元匯率34年來首次跌破160之後發生的，其次是在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示聯準會下一次升息不太可能之後，市場也關切政府干預的頻率是否會持續增加。

聯準會升息會削弱日圓相對於美元的匯率，因此鮑威爾的言論使得購買日圓更容易使日圓走向另一個方向。

葉倫過去兩年來對日本政府是否干預日圓的回應明顯出現變化，外電認為，葉倫原本對7國集團國家之間一項允許市場決定匯率的長期協議。她也表示，只有旨在消除波動性而非影響匯率的干預措施才是合理的。然而，當被問到日本先前干預日圓升值時，她卻避免批評這些措施。

